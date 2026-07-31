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"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

Юрий Берендий
31 июля 2026, 04:02
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Авиаэксперт объяснил, почему катапультирование пилота является крайней мерой и что могло привести к потере самолета.

Потеря F-16 в Украине - эксперт объяснил возможные причины аварии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Причина потери F-16 - техническая неисправность или ошибка пилота
  • Ракеты Sidewinder эффективны против крылатых ракет
  • Подготовка пилота стоит миллионы долларов

Потеря украинского истребителя F-16 могла быть вызвана как технической неисправностью, так и человеческим фактором. В то же время тот факт, что пилот успел катапультироваться, свидетельствует: ситуация стала для него критической и не оставила возможности спасти самолет. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии УНИАН.

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Эксперт обратил внимание, что F-16 уже доказали свою эффективность при отражении российских воздушных атак. По его словам, американские истребители позволяют компенсировать нехватку советских авиационных боеприпасов, запасы которых в Украине и у ее партнеров практически исчерпаны.

"Вместо этого F-16 используют старые модели американских ракет "Sidewinder" малой дальности. Но для уничтожения крылатой ракеты этого достаточно. Они стоят не 900 тысяч долларов, как новые модификации, а где-то по 300 тысяч. Эти ракеты достаточно эффективны - крылатая ракета не уйдет от авиационной даже малой дальности", - пояснил Романенко.

По словам эксперта, F-16 также оснащен 20-миллиметровой пушкой на 511 снарядов, с помощью которой украинские летчики неоднократно уничтожали вражеские дроны "Шахед".

Когда пилот принимает решение катапультироваться

Пилоты обычно прилагают максимум усилий, чтобы удержать самолет в воздухе. Романенко объясняет, при каких обстоятельствах дальнейшая борьба за самолет теряет смысл.

"Они стараются не покидать самолет, пока есть хотя бы малейшая возможность его спасти - восстановить управляемость или совершить посадку. Но на истребителях, развивающих сверхзвуковую скорость, время на реакцию пилота очень ограничено. Если он понимает, что не сможет спасти самолет и существует реальная опасность для его жизни, то катапультируется", - сказал эксперт.

Сам процесс спасения пилота имеет и обратную сторону - серьезные физические последствия для организма из-за огромной нагрузки на позвоночник.

"В случае неудачного катапультирования летчика могут даже списать из-за критических повреждений. Поэтому пилоты прибегают к этому только в крайнем случае", - рассказал Романенко.

Стоимость подготовки пилота

Отношение к потере техники и человека в авиации существенно различается. По словам эксперта, в авиации потерю самолета воспринимают с пониманием - мол, "ну, бывает", а вот гибель или тяжелое ранение пилота считают настоящей трагедией.

"Ведь его подготовка обходится чрезвычайно дорого - на современного пилота тратят не только миллионы долларов, но и годы тренировок. А если речь идет об опытном летчике командного состава, то затраты составляют минимум несколько миллионов долларов и до 5 лет подготовки", - сказал Романенко.

Что этому предшествовало

Как писал Главред, 29 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере связи с истребителем F-16. Инцидент произошел во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта.

По официальной информации, пилот выполнял миссию по перехвату воздушных целей противника. После возникновения нештатной ситуации он успешно катапультировался.

По предварительным данным, на борту истребителя возникла техническая неисправность, из-за которой летчик был вынужден покинуть самолет. Его оперативно эвакуировали, после чего доставили в медицинское учреждение для обследования.

Отмечается, что инцидент не привёл к жертвам среди гражданского населения или разрушениям. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Потери F-16 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 июня 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил о гибели пилота F-16 Максима Устименко и поручил выяснить обстоятельства гибели.

12 апреля 2025 года ВВС со ссылкой на собеседника во властных кругах сообщила о гибели капитана Павла Иванова в результате авиакатастрофы. По имеющимся данным, по самолету было выпущено три ракеты, и окончательные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Авиационный эксперт Константин Криволап 13 апреля 2025 года высказал версию о том, что украинский F-16 мог быть сбит с переносного зенитно-ракетного комплекса во время полетов на сверхмалых высотах. Криволап отметил, что полученные Украиной модификации F-16 являются устаревшими, а их радары и дальность ракет уступают противнику, в частности радары "видят" вдвое меньше.

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О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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