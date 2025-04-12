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"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2025, 23:01
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Обстоятельства трагедии еще устанавливаются, но уже есть первые выводы.
'Дружественный огонь' или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова
Кто сбил истребитель F-16 / Коллаж: Главред, фото: Воздушные силы ВСУ, uk.wikipedia.org

12 апреля произошла трагедия - был сбит украинский истребитель F-16, за штурвалом которого был 26-летний капитан Павел Иванов. Этот самолет был сбит российской ракетой. Об этом заявляет ВВС со ссылкой на собеседника во власти.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была или управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, или ракета класса "воздух-воздух" Р-37", - говорится в сообщении.

Версия о том, что причиной катастрофы стал "дружественный огонь", исключается. В той зоне, где Павел Иванов выполнял боевую задачу, не могло быть работы украинских систем ПВО. В то же время обстоятельства трагедии еще расследуются.

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