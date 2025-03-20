Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

Алена Кюпели
20 марта 2025, 22:52
270
Свою карьеру в компании Дмитрий начал в июне 2023 года.
Дима родом из Луганской области, там он и погиб
Дима родом из Луганщины, там он и погиб / Фото пресс-службы

Сегодняшний день разбил сердца всей семьи плюсовцев. Стало известно, что 18 марта на фронте погиб наш коллегаДмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua.

Как сообщает 1+1, свою карьеру в компании Дмитрий начал в июне 2023 года, а чуть больше, чем через год, в июле 2024 года, вступил в ряды Сил безопасности и обороны. Службу нес в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине, откуда он сам родом.

Дмитрий всегда был полон оптимизма, заряжал нас своей энергией и восхищал мировоззрением. Даже будучи на передовой, он находил время подбодрить команду и рассказать интересные истории со службы. А еще - безумно любил свою работу, жил журналистикой и посвятил профессии большую часть своей жизни.

видео дня
Погиб Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua
Погиб Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua / Фото пресс-службы

"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должен сказать. Дима родом из Луганщины, там он и погиб. Он отвоевывал кусок земли, где сам родился, и за эту землю отдал свою жизнь. Он наш Друг, наш Коллега, наш Защитник. Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые всех заставляли улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима - это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит",- отмечает Светлана Панюшкина, руководитель TSN.ua.

Дмитрий отдавался работе на миллион, никогда не покидал смену, пока все важные новости не появятся на сайте.

Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua.
Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua. / Фото пресс-службы

"Его смена была вечерняя, но его можно было и ночью увидеть, потому что он считал, что надо доработать. С ним было всегда легко и надежно. Он всегда держал все под контролем, я уверена, что так же было и на фронте. Я всегда на него полагалась, убеждена, что и побратимы тоже. Мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за нас. А также не забывать тех, чьи родные потеряли смысл жизни. Так сложилось, что у Димы нет здесь родственников, а пожилая мама - одна. Мы должны вместо единственного сына заботиться теперь о ней. Вечная память моему очень родному и близкому Диме",- подытожила Светлана.

Сейчас мы общаемся с побратимами и близкими по организации прощания и вернемся к вам с деталями, как только их получим.

Также информируем, что коллеги организовали сбор для поддержки семьи Дмитрия, в частности мамы Анны Семеновны. Присоединиться можно по навигации ниже:

Ссылка на банк:https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер карты банка: 4441 1111 2246 4674

Светлая память и дань уважения герою!

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

00:15Спорт
"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

23:33Политика
Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедами

Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедами

23:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Последние новости

00:15

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

00:05

"Ребенок угасал": ведущая 1+1 Островская с годовалой дочерью попала в больницу

20 марта, четверг
23:33

"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

23:05

Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедами

22:52

На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
22:44

В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

22:36

Впервые за год: появилось совместное фото Потапа и Насти Каменских

22:15

Матч Украина-Бельгия: где смотреть поединок Лиги наций

22:05

"Позвонила Филиппу лично": как Пугачева отреагировала на смерть бывшего свекра

Реклама
22:01

Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

22:00

Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

21:50

Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует мужВидео

21:06

"План лежит на столе": Путин не должен ветировать миротворцев, заявили в Англии

21:02

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

20:59

"Ковровые бомбардировки городов": украинцев предупредили о новой угрозе

20:23

Пасха-2025: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что нужно освятить

20:22

Будут не только наземные войска: появились новые данные о размещении миротворцев

20:07

Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться"

19:52

Звезда Лиги Смеха вступил в ВСУ

19:41

В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

Реклама
19:37

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

19:27

Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавитьсяВидео

19:25

Можно ли стирать и убирать 21 марта: как не привлечь к себе беду в этот день

19:12

В Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста

19:10

Путин играет с Трампом: как Россия начала обвинять Украину в провокацияхмнение

18:57

Жертва запретной любви: как сейчас выглядит главная героиня "Поющих в терновнике"

18:50

В США представили важную резолюцию об украинских территориях

18:42

Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак

18:36

Цены рванут вверх: эксперт рассказал, что подорожает на 10-15% уже в апреле

18:18

Захотите готовить каждый день: рецепт божественно вкусного шашлыка из скумбрии

18:11

В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс

18:09

Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать

17:40

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые всегда в центре внимания

17:33

Соседи будут завидовать вашей клумбе: когда и как сеять бархатцы в 2025 году

17:21

Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике

17:13

Пенсию могут урезать до 50%: кто рискует потерять половину выплат

16:53

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

16:48

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

16:39

Трамп ошибся относительно войны в Украине и допустил стратегическую ошибку - эксперт

16:29

Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

Реклама
16:11

"Моя самая сильная терапия": Салем признался, останется ли военным после войны

16:11

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

15:57

Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара

15:42

Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

15:36

В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения

15:14

Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%

15:14

Не поверите своим глазам: зачем садоводы посыпают траву кофейной гущей

15:12

Дело в Мерседесе: украинская актриса жестко ответила жене Виктора Павлика

14:58

"Охотился" на секретные технологии: СБУ задержала шпиона РФ из Приднестровья

14:47

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять