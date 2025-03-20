На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

Свою карьеру в компании Дмитрий начал в июне 2023 года.

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Дима родом из Луганщины, там он и погиб / Фото пресс-службы

Сегодняшний день разбил сердца всей семьи плюсовцев. Стало известно, что 18 марта на фронте погиб наш коллегаДмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua.

Как сообщает 1+1, свою карьеру в компании Дмитрий начал в июне 2023 года, а чуть больше, чем через год, в июле 2024 года, вступил в ряды Сил безопасности и обороны. Службу нес в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине, откуда он сам родом.

Дмитрий всегда был полон оптимизма, заряжал нас своей энергией и восхищал мировоззрением. Даже будучи на передовой, он находил время подбодрить команду и рассказать интересные истории со службы. А еще - безумно любил свою работу, жил журналистикой и посвятил профессии большую часть своей жизни.

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Погиб Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua / Фото пресс-службы

"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должен сказать. Дима родом из Луганщины, там он и погиб. Он отвоевывал кусок земли, где сам родился, и за эту землю отдал свою жизнь. Он наш Друг, наш Коллега, наш Защитник. Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые всех заставляли улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима - это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит",- отмечает Светлана Панюшкина, руководитель TSN.ua.

Дмитрий отдавался работе на миллион, никогда не покидал смену, пока все важные новости не появятся на сайте.

Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua. / Фото пресс-службы

"Его смена была вечерняя, но его можно было и ночью увидеть, потому что он считал, что надо доработать. С ним было всегда легко и надежно. Он всегда держал все под контролем, я уверена, что так же было и на фронте. Я всегда на него полагалась, убеждена, что и побратимы тоже. Мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за нас. А также не забывать тех, чьи родные потеряли смысл жизни. Так сложилось, что у Димы нет здесь родственников, а пожилая мама - одна. Мы должны вместо единственного сына заботиться теперь о ней. Вечная память моему очень родному и близкому Диме",- подытожила Светлана.

Сейчас мы общаемся с побратимами и близкими по организации прощания и вернемся к вам с деталями, как только их получим.

Также информируем, что коллеги организовали сбор для поддержки семьи Дмитрия, в частности мамы Анны Семеновны. Присоединиться можно по навигации ниже:

Ссылка на банк:https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер карты банка: 4441 1111 2246 4674

Светлая память и дань уважения герою!

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