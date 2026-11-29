Эктор Хименес-Браво сообщил о том, что его мама сильно пострадала.

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Эктор Хименес-Браво рассказа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кратко:

Что случилось с мамой Эктора

Почему она потеряла много крови

В семье украинского известного украинского шеф-повара и телеведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво произошло несчастье.

Его мама оказалась в больнице после серьезной травмы руки, из-за которой потеряла значительное количество крови. Женщине предстоит сложная операция.

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О случившемся кулинар сообщил в Instagram. По словам Эктора, несчастный случай произошел накануне, 28 ноября. Мама получила повреждение руки, после чего ее доставили в медицинское учреждение.

У Эктора Хименеса-Браво сильно пострадала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Врачи оказали женщине необходимую помощь и стабилизировали ее состояние. Однако травма оказалась настолько серьезной, что без хирургического вмешательства не обойтись. Операцию планировали провести в больнице родного города шеф-повара в Колумбии.

Эктор признался, что очень переживает за маму. Сейчас рядом с ней находятся его брат и сестра, а сам он постоянно поддерживает связь с родными, чтобы узнавать последние новости о ее состоянии.

У Эктора Хименеса-Браво сильно пострадала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

"Моя мама - это мое место силы, моя поддержка и моя душа", - эмоционально написал кулинар.

Он также обратился к подписчикам с просьбой поддержать семью и помолиться, чтобы операция прошла успешно, а мама смогла благополучно восстановиться после случившегося.

У Эктора Хименеса-Браво сильно пострадала мама / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Подробности происшествия Эктор пока не раскрывает. Неизвестно и то, как долго женщине предстоит находиться под наблюдением врачей.

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