Кратко:
- Что случилось с мамой Эктора
- Почему она потеряла много крови
В семье украинского известного украинского шеф-повара и телеведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво произошло несчастье.
Его мама оказалась в больнице после серьезной травмы руки, из-за которой потеряла значительное количество крови. Женщине предстоит сложная операция.
О случившемся кулинар сообщил в Instagram. По словам Эктора, несчастный случай произошел накануне, 28 ноября. Мама получила повреждение руки, после чего ее доставили в медицинское учреждение.
Врачи оказали женщине необходимую помощь и стабилизировали ее состояние. Однако травма оказалась настолько серьезной, что без хирургического вмешательства не обойтись. Операцию планировали провести в больнице родного города шеф-повара в Колумбии.
Эктор признался, что очень переживает за маму. Сейчас рядом с ней находятся его брат и сестра, а сам он постоянно поддерживает связь с родными, чтобы узнавать последние новости о ее состоянии.
"Моя мама - это мое место силы, моя поддержка и моя душа", - эмоционально написал кулинар.
Он также обратился к подписчикам с просьбой поддержать семью и помолиться, чтобы операция прошла успешно, а мама смогла благополучно восстановиться после случившегося.
Подробности происшествия Эктор пока не раскрывает. Неизвестно и то, как долго женщине предстоит находиться под наблюдением врачей.
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