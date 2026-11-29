Одной из распространенных причин недостаточного обогрева помещения является нарушение циркуляции воздуха.

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Как почистить батареи, чтобы они лучше грели / Коллаж Главред, фото: скриншот

Кратко:

Бытовые ошибки могут снижать эффективность отопления

Уксус и средство для мытья посуды помогут очистить батареи

Улучшение теплоотдачи может сократить расходы на отопление

Даже если батареи работают на полную мощность, в квартире может оставаться холодно, а расходы на отопление продолжают расти. При этом причина не всегда заключается в неисправности отопительной системы. Иногда достаточно устранить несколько бытовых ошибок, чтобы повысить эффективность радиаторов.

Как пишет польское издание Fakt, улучшить теплоотдачу батарей можно с помощью обычных бытовых средств, которые есть практически на каждой кухне.

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Почему батареи плохо греют

Одной из распространенных причин недостаточного обогрева помещения является нарушение циркуляции воздуха. Мебель, длинные шторы и сушилки с бельем, расположенные возле радиаторов, препятствуют распространению тепла.

Также причиной плохой работы батареи может стать скопление воздуха внутри отопительной системы. На эту проблему нередко указывает характерное бульканье.

Не менее важную роль играет чистота радиаторов. Скопившиеся между секциями пыль и жир могут препятствовать эффективной теплоотдаче, а при нагревании загрязненной поверхности иногда появляется неприятный запах.

Как почистить батареи, чтобы они лучше грели

Для очистки радиаторов издание рекомендует воспользоваться обычным столовым уксусом и средством для мытья посуды.

Уксус необходимо смешать с водой в пропорции 1:1, после чего тщательно протереть остывшую батарею, уделяя особое внимание пространству между секциями и труднодоступным участкам.

Когда поверхность высохнет, Fakt предлагает нанести мягкой салфеткой небольшое количество жидкости для мытья посуды. По утверждению издания, такая обработка поможет радиатору дольше оставаться чистым.

Однако перед использованием уксуса необходимо убедиться, что средство не повредит защитное покрытие батареи. Кроме того, точный размер экономии от подобной очистки не установлен.

Как правильно отапливать квартиру, чтобы меньше платить

Чтобы сократить расходы на отопление, эксперты советуют поддерживать температуру около 20 градусов днем, а ночью или во время отсутствия жильцов снижать ее до 17–18 градусов.

Управлять температурой в отдельных комнатах удобнее с помощью термостатических головок.

Что еще поможет повысить теплоотдачу батарей

Снизить потери тепла также помогут устранение щелей в окнах и дверях, установка теплоотражающих экранов за радиаторами и короткое интенсивное проветривание с временным уменьшением отопления.

Сочетание этих мер позволит эффективнее использовать тепло и потенциально сократить расходы на обогрев жилья зимой.

Сомтрите видео, о том как легко помыть батареи:

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