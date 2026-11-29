Причины отклонения документов остаются неизвестными.

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Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Клиентка ПриватБанка три дня не может обновить персональные данные

Приват24 неоднократно отклонял предоставленные документы

Причины отказов остаются неизвестными

Клиентка ПриватБанка столкнулась с трудностями при актуализации персональных данных через приложение Приват24. По словам женщины, она уже третий день пытается пройти процедуру, фотографирует документы и заполняет анкеты, однако банк продолжает отклонять ее заявки.

Как рассказала украинка в своем отзыве на портале Минфин, она получила уведомление о необходимости обновить персональные данные. Сделать это предлагалось дистанционно через Приват24, однако процедура оказалась значительно сложнее, чем ожидала клиентка.

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"Я уже третий день фотографирую этот паспорт и заполняю бессмысленные анкеты", - пожаловалась женщина.

Особое возмущение у нее вызвали вопросы анкеты, связанные с выбором рекламы. Клиентка не понимает, почему должна указывать рекламные предпочтения при обновлении персональных данных.

Еще одной проблемой стало подтверждение места регистрации. По словам женщины, сначала система потребовала фотографию соответствующей страницы паспорта. Поскольку отметка о регистрации отсутствовала, клиентка сфотографировала пустую страницу согласно инструкции.

После этого банк потребовал дополнительно предоставить выписку из реестра территориальной громады.

"Далее им нужно сделать фото с пустой страницей паспорта и выпиской из реестра… Пошла за выпиской… Сделала, и снова отказ", - рассказала украинка.

Женщина резко раскритиковала качество обслуживания ПриватБанка, отметив, что даже после выполнения требований ей не удалось обновить данные.

Причины отклонения документов остаются неизвестными. Официальный ответ ПриватБанка в предоставленном отзыве отсутствует.

Отзыв Приват / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиентка ПриватБанка сделала важное заявление по поводу обновления персональных данных. Она подчеркнула, что сложная верификация в Приват24 существенно повлияет на дальнейшее развитие обслуживания клиентов и доступ к счетам банка, что требует оперативного вмешательства со стороны регуляторов. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиентка ПриватБанка во время обращения заявила о расторжении договора и невозможности вернуть средства. По её словам, расторжение договора и блокировка счетов мешают оперативно решить финансовые вопросы и требуют пересмотра процедуры дистанционной идентификации.

Как ранее сообщал Главред, клиентка высказала позицию по поводу технических и процедурных сбоев в работе банка. Она обращала внимание на частые случаи технических сбоев банкоматов и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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