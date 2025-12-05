Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

Вы узнаете:
У клиентов ПриватБанка блокируют доступ к мобильному приложению и банковские карты.
На портале Минфин клиент рассказал подробности инцидента.
"Был заблокирован вход в "мой банк" и заблокированные все карты как выяснилось по причине того что была попытка установить Apple Pay карту ПриватБанка на другое устройство. Сколько потерянного времени и нервов, хождение по кругу общения с чат ботами — фото идентификация и голосовая идентификация и это все в поздняя время суток и не один вечер", - поделился украинец.
По его словам, если это защита от мошенничества, то смысла в этом нет, если нет механизма быстрого подтверждения своей личности,
"А в моём случае это просто стучание в закрытую дверь попытка доказать что я есть я, время и нервы.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
