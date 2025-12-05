Укр
Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 16:42
НБУ резко обвалил курс доллара и евро на начало недели.
Курс валют на 8 декабря

На понедельник, 8 декабря, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На начало новой недели доллар США установлен на уровне 42,06 грн. Курс американской валюты снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Евро также продемонстрировал спад. Официальный курс на 8 декабря составляет 49,00 грн, что на 23 копейки меньше, чем в пятницу.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41.99-42.02 грн/долл., а евро - 48,93-48,94 грн/евро. В то же время средние курсы покупки доллара и евро на наличном рынке составляют 41,85 и 48,83 гривен соответственно.

Курс злотого на 8 декабря

Польский злотый потерял в цене незначительно. НБУ установил курс на 8 декабря на уровне 11,58 грн, что почти на 6 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.

Какой курс валют будет в декабре - прогноз эксперта

В начале ноября золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 49,5 млрд долларов, что стало возможным благодаря внешней финансовой поддержке. По словам экономического эксперта Александра Хмелевского, это дает Нацбанку достаточно ресурсов, чтобы удерживать стабильный валютный курс как минимум до конца декабря 2025 года, а также в первой половине 2026-го.

В то же время ситуацию осложняет рост дефицита внешней торговли. За 10 месяцев 2025 года он вырос до 34,6 млрд долларов, по сравнению с 29 млрд в 2024-м. Для его покрытия НБУ вынужден увеличивать валютные интервенции.

Пока оснований для резкой девальвации, по словам Хмелевского, нет. В декабре ожидается стабильность валютного рынка. По прогнозу эксперта, курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на пятницу, 5 декабря, доллар США установлен на уровне 42,18 грн, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. Евро стоит 49,22 грн, фактически без изменений по сравнению с предыдущим курсом.

Эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отмечает, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться зависимой от внешних факторов. По его прогнозу, доллар будет находиться в диапазоне 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

