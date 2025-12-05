Пропагандистка Симоньян показалась впервые за несколько недель.

Маргарита Симоньян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Кратко:

Как сейчас выглядит Симоньян

Что она рассказала

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, появилась на публике без своих собственных волос.

На кадрах, опубликованных российскими пропагандистами видно, что Симоньян надела парик из рыжеватых волос. 30 ноября путинистка пришла в студию к пропагандисту Соловьеву — это было ее первое публичное появление за долгое время. В эфире она появилась в парике.

видео дня

Позже Симоньян сама опубликовала снимки, но уже в рыжем парике. Оказалось, что она всегда мечтала об этом цвете, но никогда не решалась. "Сегодня обнаружила седой волос в парике. У меня самой никогда не было седых волос, потому-то я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну седеть. В итоге, волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!" — пытается шутить она.

Путинистка Симоньян пришла в парике / Фото Стархит

В Индию Симоньян приехала не просто так, а потому что в этой стране официально начинает свою работу пропагандистский и лживый телеканал RT, главой которого она является уже много лет. Вместе с террористом Путиным Симоньян назвала запуск RT India важным и знаменательным событием.

"Запуск RT India даст возможность миллионам индийских граждан ближе и точнее воспринимать информацию о российской действительности", - сказал Путин, комментируя открытие источника вранья и пропаганды в Киеве.

Путин запустил рупор пропаганды в Индии / Фото: t.me/news_kremlin

