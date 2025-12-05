"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

Подразделения врага постоянно наступают, пытаясь завладеть городом и улучшить свое тактическое положение.

https://glavred.info/front/situaciya-v-pokrovske-tyazhelaya-v-dshv-rasskazali-est-li-oceplenie-goroda-10721519.html Ссылка скопирована

Ситуация в Покровске 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 155 ОМБР

Главное:

В Покровске линия разграничения проходит по железной дороге, север города под контролем ВСУ

Сейчас окружения или блокирования Покровска нет

В Мирнограде почти полностью перерезана логистика, однако ситуация контролируется

Ситуация в Покровске пока тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Об этом в эфире Единых новостей заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

видео дня

Какая ситуация в Покровске

Отмечается, что подразделения врага постоянно наступают, пытаясь завладеть городом, улучшить свое тактическое положение.

По словам командира, условная линия разграничения в городе пролегает по железной дороге, северная часть полностью контролируется ВСУ, в центральной застройке также присутствуют украинские подразделения. Штурмовые войска сдерживают продвижение противника.

Самая сложная ситуация в южной части Покровска, где оккупанты накапливают силы и пытаются продвигаться вглубь города. На подступах к Покровску активно работают подразделения беспилотных систем, которые помогают уничтожать врага.

"Противник пытается обойти с флангов, но эти участки мы также контролируем. Противника там уничтожаем. На сегодня об окружении или блокировании Покровска врагом речь не идет", - подчеркнул Ласийчук.

Он отмечает, что для обороны постоянно привлекают новые подразделения ВСУ, в агломерации Покровска и Мирнограда действуют наиболее опытные военные. Силы обороны развернули дополнительные центры применения дронов, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Какие силы привлекает враг

Сообщается, что россияне из-за значительных потерь планируют привлечь к боям за Покровск псковскую 76 гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск ВС РФ, которая считается их оперативно-стратегическим резервом.

По словам Евгения Ласийчука, на сегодня Силы обороны зафиксировали перемещение подразделений этой дивизии врага.

Это свидетельствует о том, что подразделения врага, которые уже воюют в Покровске, не способны достичь поставленной цели. Он напомнил, что эта дивизия участвовала в попытке захвата Киевщины в 2022 году, которая завершилась для россиян поражением.

Какова ситуация в Мирнограде

По словам Ласийчука, логистика в Мирноград осуществляется, хотя это очень трудно. В населенный пункт могут заходить штурмовые группы, группы закрепления и продолжать выполнять задачи.

Отмечается, что ранее россияне выбирали тактику лобовых атак, а теперь решили действовать иначе - выбрали тактику обхода Мирнограда, перерезания логистических маршрутов.

Несмотря на тяжелые бои, командир подчеркнул, что контроль над Покровском и Мирноградом сохраняется, а задача украинских военных - не допустить полного захвата этих городов.

Захватит ли Россия Покровск до нового года - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду рассказал, что сейчас у ВСУ нет возможности восстановить контроль над Покровском из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек.

Снегирев добавил, что давать прогнозы сложно, однако он убежден, что Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года.

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления своих позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред