Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 13:07
1074
Подразделения врага постоянно наступают, пытаясь завладеть городом и улучшить свое тактическое положение.
Ситуація у Покровську 5 грудня
Ситуация в Покровске 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 155 ОМБР

Главное:

  • В Покровске линия разграничения проходит по железной дороге, север города под контролем ВСУ
  • Сейчас окружения или блокирования Покровска нет
  • В Мирнограде почти полностью перерезана логистика, однако ситуация контролируется

Ситуация в Покровске пока тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Об этом в эфире Единых новостей заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

видео дня

Какая ситуация в Покровске

Отмечается, что подразделения врага постоянно наступают, пытаясь завладеть городом, улучшить свое тактическое положение.

По словам командира, условная линия разграничения в городе пролегает по железной дороге, северная часть полностью контролируется ВСУ, в центральной застройке также присутствуют украинские подразделения. Штурмовые войска сдерживают продвижение противника.

Самая сложная ситуация в южной части Покровска, где оккупанты накапливают силы и пытаются продвигаться вглубь города. На подступах к Покровску активно работают подразделения беспилотных систем, которые помогают уничтожать врага.

"Противник пытается обойти с флангов, но эти участки мы также контролируем. Противника там уничтожаем. На сегодня об окружении или блокировании Покровска врагом речь не идет", - подчеркнул Ласийчук.

Он отмечает, что для обороны постоянно привлекают новые подразделения ВСУ, в агломерации Покровска и Мирнограда действуют наиболее опытные военные. Силы обороны развернули дополнительные центры применения дронов, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Какие силы привлекает враг

Сообщается, что россияне из-за значительных потерь планируют привлечь к боям за Покровск псковскую 76 гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск ВС РФ, которая считается их оперативно-стратегическим резервом.

По словам Евгения Ласийчука, на сегодня Силы обороны зафиксировали перемещение подразделений этой дивизии врага.

Это свидетельствует о том, что подразделения врага, которые уже воюют в Покровске, не способны достичь поставленной цели. Он напомнил, что эта дивизия участвовала в попытке захвата Киевщины в 2022 году, которая завершилась для россиян поражением.

Какова ситуация в Мирнограде

По словам Ласийчука, логистика в Мирноград осуществляется, хотя это очень трудно. В населенный пункт могут заходить штурмовые группы, группы закрепления и продолжать выполнять задачи.

Отмечается, что ранее россияне выбирали тактику лобовых атак, а теперь решили действовать иначе - выбрали тактику обхода Мирнограда, перерезания логистических маршрутов.

Несмотря на тяжелые бои, командир подчеркнул, что контроль над Покровском и Мирноградом сохраняется, а задача украинских военных - не допустить полного захвата этих городов.

Захватит ли Россия Покровск до нового года - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду рассказал, что сейчас у ВСУ нет возможности восстановить контроль над Покровском из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек.

Снегирев добавил, что давать прогнозы сложно, однако он убежден, что Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года.

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления своих позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Покровск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:32Мир
Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:12Экономика
У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Последние новости

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма похвастался американским шиком: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

Реклама
12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

Реклама
10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

09:12

Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение

08:28

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:10

Эйфория Кремля: на чем держится логика Путинамнение

07:45

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и портВидео

06:59

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорахмнение

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

04:32

20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

04:08

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Реклама
03:37

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять