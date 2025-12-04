ТЭЦ полностью остановлена: областной центр Украины остался без тепла из-за ударов РФ

В результате ударов по Херсонской ТЭЦ тысячи абонентов остались без тепла.

https://glavred.info/war/tec-polnostyu-ostanovlena-oblastnoy-centr-ukrainy-ostalsya-bez-tepla-iz-za-udarov-rf-10721159.html Ссылка скопирована

Херсон остался без тепла из-за ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Херсонская ТЭЦ остановила работу от российских ударов

40,5 тысяч абонентов остались без централизованного отопления

Российские оккупанты в течение последних дней наносили массированные удары по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрелов станция полностью остановила работу, а более 40 тысяч жителей Херсона остались без отопления. Об этом 4 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, обстрелы осуществлялись дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

видео дня

"Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения. Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысячи абонентов", - указал он.

/ Фото: скриншот

Прокудин сообщил, что в ответ на это созывается оперативное совещание для поиска альтернативных вариантов теплоснабжения для домов, которые были подключены к ТЭЦ.

Также, по словам Прокудина, продолжаются переговоры с партнерами по обеспечению жителей обогревателями и другими средствами тепла. В городе продолжают работать Пункты несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить телефоны и связаться с близкими.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Сколько могут длиться отключения света в Украине - прогноз эксперта

Как писал Главред, полное восстановление энергосистемы Украины может продлиться минимум семь лет. По оценке директора Центра исследований энергетики Александра Харченко именно в такие сроки возможно возвращение энергетической инфраструктуры к стабильному состоянию после массированных российских атак.

Он отмечает, что массовые отключения удастся устранить в течение нескольких недель, однако определенные минимальные ограничения электроснабжения будут сохраняться минимум полгода.

Харченко отмечает, что полностью избавиться от отключений не позволят природные условия.

"Есть ряд объективных причин, которые будут сдерживать возможности энергосистемы. Поэтому определенные отключения будут оставаться неизбежными", - подчеркнул эксперт в комментарии Новости.LIVE.

Удары по энергетике - что известно о графиках отключения света

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 декабря по всей Украине снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей предусмотрены ограничения от 0.5 до трех очередей в течение суток - с полуночи до 23:59.

Россия продолжает систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, исчезновение графиков возможно только при условии полного отсутствия российских ударов - фактически, если бы на месте РФ был океан. Пока же интенсивность атак не уменьшается, а ключевые цели противника остаются неизменными.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что самым серьезным риском для энергосистемы во время обстрелов является полный блэкаут, который страна уже пережила осенью 2022 года. В то же время сейчас энергетики имеют значительно больше опыта и подготовки для реагирования на такие угрозы.

Другие новости:

О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред