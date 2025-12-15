Укр
Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 23:08
Лидеры Европы обнародовали план гарантий для Украины, который предусматривает военную, политическую и экономическую поддержку и механизмы сдерживания агрессии.
Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

О чем говорится в материале:

  • Европейские лидеры опубликовали совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины
  • План предусматривает, в частности, усиление украинской армии и вступление в ЕС

Лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов. Об этом говорится в совместном заявлении.

План подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Италии Джорджа Мелони, Нидерландов Дик Схоф, Норвегии Йонас Гар Стере, Польши Дональд Туск, Швеции Ульф Кристерссон, Великобритании Кир Стармер, президенты Финляндии Александр Стубб и Франции Эммануэль Макрон, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры отметили, что безопасность, суверенитет и благосостояние Украины является составляющей общей евроатлантической безопасности. Они подчеркнули, что украинское государство и его граждане имеют право на независимое и успешное будущее без угрозы новой российской агрессии.

Лидеры США и стран Европы договорились совместно работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности и поддержкой экономического восстановления в рамках соглашения о завершении войны. Ключевые положения плана следующие:

  • Усиление ВСУ: долгосрочная и масштабная поддержка развития украинских вооруженных сил с численностью до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания угроз и защиты территории государства.
  • Многонациональные силы: создание под европейским руководством многонационального контингента в рамках Коалиции желающих при поддержке США для восстановления ВСУ, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью действий на территории Украины.
  • Контроль за прекращением огня: введение механизма мониторинга и верификации режима тишины под руководством США с участием международных организаций - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них, а также деэскалации.
  • Гарантии реагирования на агрессию: юридически обязывающее обязательство принимать меры в случае нового нападения, включая военную, разведывательную, логистическую, экономическую и дипломатическую поддержку.
  • Восстановление и инвестиции: вложение значительных ресурсов в восстановление Украины, развитие торговли и экономики, а также учет вопроса компенсации убытков за счет России, в частности замороженных в ЕС активов.
  • Европейская интеграция: четкая и решительная поддержка будущего вступления Украины в Европейский Союз.

"Теперь Россия должна продемонстрировать готовность работать над достижением длительного мира, согласившись с мирным планом президента Трампа, и продемонстрировать свою приверженность прекращению боевых действий, согласившись на перемирие. Лидеры договорились продолжать усиливать давление на Россию, чтобы заставить Москву к серьезным переговорам", - говорится в заявлении.

Европейские лидеры заявили о готовности в ближайшие дни и недели интенсивно работать над достижением дальнейшего прогресса, чтобы совместно выработать и утвердить соглашение об устойчивом и долговременном мире. Они подтвердили неизменную поддержку президента Владимира Зеленского и украинского народа в противостоянии незаконной агрессии России и в стремлении к справедливому и надежному миру.

Отмечается, что к этому заявлению могут присоединиться и другие государства.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Почему аналог 5-й статьи НАТО для Украины не сработает - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Иван Ступак считает, что предложенные ныне Украине форматы гарантий безопасности являются неэффективными. По его мнению, так называемый аналог пятой статьи НАТО не имеет реальной силы, а соглашения с США по образцу договоренностей с Южной Кореей, Японией или Израилем Киеву пока вообще не предлагают.

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh - оригиналами и подделками. И нам в этом случае предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - рассказал он.

Он объясняет, что настоящие гарантии безопасности работают в рамках американских договоренностей со странами, которые имеют значительные собственные возможности и стратегический вес. В то же время, по его словам, Украине необходимо стать по-настоящему важной для Вашингтона, чтобы рассчитывать на реальные и эффективные гарантии безопасности.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - что предлагают страны-партнеры

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула для Киева предложение о сильных и юридически обязательных гарантиях безопасности, построенных по принципу пятой статьи НАТО.

Как сообщает Axios, мирная инициатива Дональда Трампа по завершению войны предусматривает механизм, по которому любая агрессия против Украины должна расцениваться как нападение на все трансатлантическое сообщество, а США и европейские союзники обязаны реагировать соответствующим образом.

Вопрос гарантий безопасности для Украины остается ключевым в международных переговорах. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость действенных и надежных механизмов, способных исключить повторную агрессию со стороны России. В то же время полковник армии США в отставке Джон Свит отметил, что реальность таких гарантий возможна только при условии фактического присутствия сил НАТО на украинской территории.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

