"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

Руководство клуба следит за процессом работы тренера и командой.

Игорь Костюк исполняет обязанности главного тренера "Динамо"

Окончательное решение относительно его дальнейшей работы не принято

Команда завершит 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продолжении его работы пока не принято.

"Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет - это их решение. Мое дело - тренировать команду. Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом", - цитирует Костюка Профутбол Digital. видео дня

Результаты команды под руководством Костюка

Под руководством Костюка "Динамо" дважды победило и дважды уступило. Киевляне завершат 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками. Наставник отметил, что принял команду в непростой момент, когда игроки находились в сложном физическом и психологическом состоянии.

Основной задачей тренерского штаба стало восстановление базовых игровых принципов и получения обратной связи от футболистов, который помог оценить реальные возможности состава.

Позиция Костюка относительно своего будущего

Игорь Костюк подчеркнул, что любые разговоры о своем будущем возможны только после завершения текущего отрезка сезона.

"Я не делаю никаких заявлений и не загадываю наперед. Сейчас моя задача - работать и выполнять свою работу максимально честно. Все решения будут принимать руководители клуба. Я спокоен и полностью сосредоточен на команде", - добавил тренер.

Напомним, что 27 ноября, киевское Динамо потерпело поражение от кипрской Омонии в Лиге конференций. После этого клуб объявил о прекращении сотрудничества с Александром Шовковским. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой тренерский штаб.

