"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

Кратко:
- Игорь Костюк исполняет обязанности главного тренера "Динамо"
- Окончательное решение относительно его дальнейшей работы не принято
- Команда завершит 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продолжении его работы пока не принято.
"Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет - это их решение. Мое дело - тренировать команду. Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом", - цитирует Костюка Профутбол Digital.видео дня
Результаты команды под руководством Костюка
Под руководством Костюка "Динамо" дважды победило и дважды уступило. Киевляне завершат 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками. Наставник отметил, что принял команду в непростой момент, когда игроки находились в сложном физическом и психологическом состоянии.
Основной задачей тренерского штаба стало восстановление базовых игровых принципов и получения обратной связи от футболистов, который помог оценить реальные возможности состава.
Позиция Костюка относительно своего будущего
Игорь Костюк подчеркнул, что любые разговоры о своем будущем возможны только после завершения текущего отрезка сезона.
"Я не делаю никаких заявлений и не загадываю наперед. Сейчас моя задача - работать и выполнять свою работу максимально честно. Все решения будут принимать руководители клуба. Я спокоен и полностью сосредоточен на команде", - добавил тренер.
Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.
Напомним, что 27 ноября, киевское Динамо потерпело поражение от кипрской Омонии в Лиге конференций. После этого клуб объявил о прекращении сотрудничества с Александром Шовковским. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой тренерский штаб.
Кроме того, в ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион.
Победу удушающим приемом уже в первом раунде одержал 32-летний уроженец Ирпеня. Украинец перевел соперника в партер и закрыл шикарный захват на шее соперника.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
