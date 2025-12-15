Укр
"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

Руслан Иваненко
15 декабря 2025, 20:39
32
Руководство клуба следит за процессом работы тренера и командой.
Костюк
Тренер продолжает работать с командой / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, скриншот

Кратко:

  • Игорь Костюк исполняет обязанности главного тренера "Динамо"
  • Окончательное решение относительно его дальнейшей работы не принято
  • Команда завершит 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продолжении его работы пока не принято.

"Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет - это их решение. Мое дело - тренировать команду. Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом", - цитирует Костюка Профутбол Digital.

видео дня

Результаты команды под руководством Костюка

Под руководством Костюка "Динамо" дважды победило и дважды уступило. Киевляне завершат 2025 год на четвертом месте УПЛ с 26 очками. Наставник отметил, что принял команду в непростой момент, когда игроки находились в сложном физическом и психологическом состоянии.

Основной задачей тренерского штаба стало восстановление базовых игровых принципов и получения обратной связи от футболистов, который помог оценить реальные возможности состава.

Позиция Костюка относительно своего будущего

Игорь Костюк подчеркнул, что любые разговоры о своем будущем возможны только после завершения текущего отрезка сезона.

"Я не делаю никаких заявлений и не загадываю наперед. Сейчас моя задача - работать и выполнять свою работу максимально честно. Все решения будут принимать руководители клуба. Я спокоен и полностью сосредоточен на команде", - добавил тренер.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

