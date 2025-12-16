Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

Джордж Клуни сообщил о важных переменах, к которым готовится.

Джордж Клуни сейчас - почему актер отказался от поцелуев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До встречи с Амаль Аламуддин Джордж Клуни имел в Голливуде статус одного из главных плейбоев. Мало кто верил, что звезда будет хорошим мужем, но пара вместе уже 11 лет, и, похоже, очень счастлива вместе.

Остепениться мужу Амаль помогла Джорджу не только в реальной жизни. Недавно в беседе с корреспондентом Daily Mail Клуни признался, что начинает в своей кинокарьере новый этап - отказывается от романтических ролей с поцелуями.

По словам 64-летнего актера, он начал задумываться о своем возрасте, и даже обсуждал этот вопрос с женой. В конечном итоге он решил последовать примеру другого голливудского актера - Пола Ньюмана, известного своим поддерживанием семейных ценностей.

"Я пытаюсь пойти по пути Пола Ньюмана: "Ладно, я больше не буду целовать девушек". Когда мне исполнилось 60, я поговорил с женой. Я сказал: "Слушай, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще в форме, я могу выдержать. Но через 25 лет мне будет 85". Это реальная цифра", - рассуждает Джордж Клуни.

Джордж Клуни с женой Амаль / ua.depositphotos.com

О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

