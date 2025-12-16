"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

Основная цель гарантий безопасности — не допустить возобновления войны.

Европа будет играть ключевую роль в системе гарантий безопасности

США и Европа совместно разрабатывают гарантии безопасности для Украины

Временных ограничений для достижения мира нет

Трамп заявил, что часть территорий Украина уже потеряла

Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с прессой журналисты отметили, что судя по всему, для Украины формируется соглашение на подобии 5-й статьи НАТО, но без членства в Альянсе.

По этой причине репортеры спросили: если Украине предложат такие гарантии, то какой стимул отдавать территории (речь о Донбассе).

"Они [Украина] уже потеряли территорию, если честно. Я имею ввиду, что территории уже потеряны. Но что касается гарантий безопасности - мы работаем, мы работаем вместе с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова", - ответил президент США.

Также Трамп сказал, что нет временных ограничений для достижения мирного соглашения.

"Временные ограничения — это когда мы его достигнем", - подчеркнул глава Белого дома.

Что такое 5-я статья НАТО

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, в Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждается вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

По его словам, США хотят найти компромисс и предлагают свободную экономическую зону.

"Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Тем временем лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

План подписали лидеры Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании, Финляндии и Франции Антониу Кошта и глава Европейской комиссии.

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, одновременно отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

