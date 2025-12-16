Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

Анна Ярославская
16 декабря 2025, 07:32
498
Основная цель гарантий безопасности — не допустить возобновления войны.
Трамп, Зеленский
Европа будет играть ключевую роль в системе гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы:

  • США и Европа совместно разрабатывают гарантии безопасности для Украины
  • Временных ограничений для достижения мира нет
  • Трамп заявил, что часть территорий Украина уже потеряла

Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с прессой журналисты отметили, что судя по всему, для Украины формируется соглашение на подобии 5-й статьи НАТО, но без членства в Альянсе.

видео дня

По этой причине репортеры спросили: если Украине предложат такие гарантии, то какой стимул отдавать территории (речь о Донбассе).

"Они [Украина] уже потеряли территорию, если честно. Я имею ввиду, что территории уже потеряны. Но что касается гарантий безопасности - мы работаем, мы работаем вместе с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова", - ответил президент США.

Также Трамп сказал, что нет временных ограничений для достижения мирного соглашения.

"Временные ограничения — это когда мы его достигнем", - подчеркнул глава Белого дома.

5-я статья НАТО
Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, в Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждается вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

По его словам, США хотят найти компромисс и предлагают свободную экономическую зону.

"Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Тем временем лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

План подписали лидеры Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании, Финляндии и Франции Антониу Кошта и глава Европейской комиссии.

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, одновременно отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

09:08Украина
Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко

09:00Интервью
Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

08:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Последние новости

09:54

"Что у нее с лицом": жена Пескова сделала себе новое лицо: как она выглядит

09:46

Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

09:16

Астрологи назвали знаки зодиака, которые доминируют в финансовой сфере в семье

09:08

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
09:00

Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

09:00

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоВидео

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

Реклама
08:11

Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

08:10

РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

08:10

Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войнымнение

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

05:56

Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

05:02

Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

04:30

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

Реклама
03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

20:39

"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

20:37

Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

Реклама
20:32

Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

20:32

Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

20:26

Без радиаторов и розеток: один хитрый трюк реально обогреет весь дом

19:40

Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

19:32

Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

19:30

У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

19:28

7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять