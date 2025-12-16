Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

Полный перечень лекарств включает более 14 тыс. наименований.

"Зимнюю тысячу" можно потратить на медицинские препараты / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Украинцы, которые подали заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года, пишет ТСН.

Деньги поступают на виртуальную карточку:

"Национальный кэшбек" - если оформление происходило через приложение "Дія";

спецсчет "Укрпочты" - если заявление подавали в отделении.

Где можно приобрести лекарства за "зимнюю тысячу"

Перечень аптек, работающих с программой, обнародован на сайте "Зимней еПоддержки". В него входят крупные аптечные сети, среди которых:

"АНЦ"

"Подорожник"

"Аптека 911"

"Желаем здоровья"

В этих аптеках можно рассчитаться виртуальной картой "Национальный кэшбэк". Часть сетей также позволяет оформить онлайн-заказ. Например, в "Аптеке АНЦ" доступна опция получения товаров через ликомат - автоматическую точку выдачи, аналог почтомата.

Какие препараты разрешено покупать

За средства программы можно приобрести более 14 тысяч наименований украинских медицинских товаров. В список входят:

диетические добавки;

медизделия (вата, пластыри, бинты, шприцы);

средства от простуды;

жаропонижающие и обезболивающие препараты без рецепта;

лекарства для лечения инфекций;

дерматологические средства;

препараты для сердечно-сосудистой и нервной системы.

Главное условие - препарат должен быть отечественного производства и входить в программу "Национальный кэшбек".

Для рецептурных лекарств необходим рецепт от семейного врача. Его выписывают по действующему веществу, а фармацевт подбирает доступный украинский аналог. Если врач назначил импортный препарат, пациент может попросить замену на украинский, который подпадает под программу.

Как получить лекарства через "Укрпочту"

"Зимнюю тысячу" можно использовать и в отделениях "Укрпочты". Там доступны как отдельные лекарственные средства, так и готовые аптечные наборы ("От простуды", "От температуры", "Для спокойного сна", "Забота о сердце" и т.д.).

Заказы доставляют в стационарные и передвижные отделения по всей стране, включая прифронтовые территории. Оплатить можно наложенным платежом при получении.

На сайте "Укрпошта.Аптека" создан специальный раздел "Зимняя поддержка 2025", где собраны все разрешенные препараты. Также доступно бронирование лекарств по электронному рецепту.

