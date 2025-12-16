Укр
Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

Дарья Пшеничник
16 декабря 2025, 09:46обновлено 16 декабря, 11:29
Полный перечень лекарств включает более 14 тыс. наименований.
"Зимнюю тысячу" можно потратить на медицинские препараты / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главное из новости:

  • "Зимнюю тысячу" можно потратить на украинские лекарства и медизделия
  • Покупка доступна в аптеках-партнерах и через "Укрпочту"
  • Разрешено более 14 тыс. наименований, включая рецептурные при наличии рецепта

Украинцы, которые подали заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года, пишет ТСН.

Деньги поступают на виртуальную карточку:

  • "Национальный кэшбек" - если оформление происходило через приложение "Дія";
  • спецсчет "Укрпочты" - если заявление подавали в отделении.

Где можно приобрести лекарства за "зимнюю тысячу"

Перечень аптек, работающих с программой, обнародован на сайте "Зимней еПоддержки". В него входят крупные аптечные сети, среди которых:

  • "АНЦ"
  • "Подорожник"
  • "Аптека 911"
  • "Желаем здоровья"

В этих аптеках можно рассчитаться виртуальной картой "Национальный кэшбэк". Часть сетей также позволяет оформить онлайн-заказ. Например, в "Аптеке АНЦ" доступна опция получения товаров через ликомат - автоматическую точку выдачи, аналог почтомата.

Какие препараты разрешено покупать

За средства программы можно приобрести более 14 тысяч наименований украинских медицинских товаров. В список входят:

  • диетические добавки;
  • медизделия (вата, пластыри, бинты, шприцы);
  • средства от простуды;
  • жаропонижающие и обезболивающие препараты без рецепта;
  • лекарства для лечения инфекций;
  • дерматологические средства;
  • препараты для сердечно-сосудистой и нервной системы.

Главное условие - препарат должен быть отечественного производства и входить в программу "Национальный кэшбек".

Для рецептурных лекарств необходим рецепт от семейного врача. Его выписывают по действующему веществу, а фармацевт подбирает доступный украинский аналог. Если врач назначил импортный препарат, пациент может попросить замену на украинский, который подпадает под программу.

Как получить лекарства через "Укрпочту"

"Зимнюю тысячу" можно использовать и в отделениях "Укрпочты". Там доступны как отдельные лекарственные средства, так и готовые аптечные наборы ("От простуды", "От температуры", "Для спокойного сна", "Забота о сердце" и т.д.).

Заказы доставляют в стационарные и передвижные отделения по всей стране, включая прифронтовые территории. Оплатить можно наложенным платежом при получении.

На сайте "Укрпошта.Аптека" создан специальный раздел "Зимняя поддержка 2025", где собраны все разрешенные препараты. Также доступно бронирование лекарств по электронному рецепту.

Соцвыплаты в Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что с 21 ноября стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также в Сети появилась информация о том, что правительство якобы сворачивает программу "Национальный кэшбек" из-за отсутствия финансирования. Министерство экономики отреагировало на это и дало собственные объяснения.

С 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбека с инициативой "Зимняя поддержка". Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости.

Что такое "тысяча Зеленского"

"Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

денежная помощь деньги
