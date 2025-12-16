Укр
Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработает

Сергей Кущ
16 декабря 2025, 11:32
71
Иногда самые эффективные решения для чистоты находятся буквально под рукой.
Как отмыть микроволновку
Как отмыть микроволновку

Вы узнаете:

  • Лучший и самый простой метод, который поможет отмыть даже самую грязную микроволновку
  • Какие еще способы советуют на форумах

Микроволновая печь считается одним из самых сложных в уходе приборов на кухне. Достаточно один раз разогреть суп или фасоль без крышки — и внутренние стенки быстро покрываются засохшими брызгами, которые потом сложно отмыть обычным мыльным раствором. Особенно проблемными становятся пятна, если их оставить надолго.

Как сообщает Mirror, пользователь Reddit поделился простым и эффективным способом очистки микроволновки, который, по его словам, буквально "изменил жизнь". Он рассказал, что постоянно ищет бытовые лайфхаки, которые действительно работают, и решил собрать самые удачные из них в одном посте.

видео дня

Главный совет касается очистки внутренней поверхности микроволновой печи. Все, что нужно — миска с водой и лимоном. Ее следует поставить внутрь и включить микроволновку на три–пять минут. Образующийся пар размягчает даже застарелые загрязнения, после чего их можно без усилий удалить обычной салфеткой. По словам автора, пятна буквально "стираются сами".

Отдельно пользователь рассказал, как быстро привести в порядок фильтр микроволновок, которые устанавливаются над плитой и задерживают жир и запахи. Для этого фильтр достаточно замочить в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды и небольшого количества пищевой соды. После такой процедуры он, по словам автора, выглядит "как новый".

Также пользователь посоветовал использовать для уборки салфетки из микрофибры, которые гораздо эффективнее бумажных полотенец, особенно при очистке нержавеющей стали. В комментариях другие пользователи Reddit поддержали идею и поделились собственными бытовыми хитростями — от использования пылесоса для быстрой уборки крошек и пыли до распределения домашних дел по дням недели, чтобы не тратить на генеральную уборку целые выходные.

В итоге простой пятиминутный способ с лимоном и водой получил множество положительных отзывов, а пользователи сошлись во мнении, что иногда самые эффективные решения для чистоты находятся буквально под рукой.

Смотрите видео о том, как отмыть микроволновку:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка интересные новости
