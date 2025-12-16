В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной 'на грани' заключения, но есть нюанс

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Украина и Россия близки к заключению соглашения о прекращении войны

РФ не пойдет на компромисс по контролю над Крымом и четырьмя областями

Россия категорически против присутствия иностранных войск в Украине

Украина и Россия находятся "на грани" заключения соглашения о прекращении войны. В то же время страна-агрессор настаивает на ряде неприемлемых для Киева условий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы готовы к заключению соглашения", - заявил Рябков и добавил, что надеется заключить соглашение "скорее раньше, чем позже". видео дня

Представитель МИД РФ подтвердил, что Кремль не собирается отступать от своих требований по контролю над оккупированными территориями. Рябков заявил, что вопросы статуса Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежат.

"У нас их пять, и мы не можем ни в коей мере пойти на компромисс по этому вопросу", - сказал он.

Другим критическим условием Москвы является полное отсутствие иностранных военных контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. Рябков отметил, что Россия не примет присутствие сил НАТО, даже если они будут находиться там в рамках международных гарантий безопасности, или как участники "коалиции желающих".

"Мы ни в коем случае не будем поддерживать, соглашаться или даже удовлетворяться любым присутствием войск НАТО на территории Украины", - заявил замглавы МИД РФ.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему США давят на Украину в вопросе мира - мнение эксперта

В новой стратегии национальной безопасности США война в Украине подается не через призму украинского суверенитета, а с учетом интересов Вашингтона в восстановлении отношений с Россией. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что это означает, что США могут пытаться принудить Украину к невыгодным условиям мира.

Горбач обратил внимание, что в тексте стратегии Украина фактически отсутствует как государство - единственное упоминание касается формулировки "украинская война", а не "российская война", что, по его мнению, демонстрирует взгляд на войну с позиции России. Он отметил, что Запад давно употребляет подобную терминологию, называя войну "украинским кризисом".

"Таким образом, Украину в принципе не видят как субъекта мировой политики. Документ фактически предполагает, что Украину следует как можно скорее и любой ценой заставить принять требования россиян, назвать это "мирным урегулированием", но фактически - капитуляцией. При этом к России не выдвигаются никакие требования", - отметил он в интервью Главреду.

Мирный план - последние новости

Напомним, президент Украины Владимира Зеленского заявил, что мирный план должен быть справедливым для Украины и предотвращать повторную агрессию России. По его словам, Украина не ведет прямого диалога с РФ, а обсуждает ее позиции через США. Вшингтон еще не предоставил официального ответа на обновленные украинские предложения.

Также в Кремле заявили, что ключевым вопросом переговоров по американскому плану завершения войны является отказ Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление. Пресс-секретарь Песков отметил, что Москва ожидает итоговые сигналы после завершения встреч США, ЕС и Украины, а публичных переговоров не планируется.

Как сообщал Главред, США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, но с ультиматумом. Вашингтон утверждает, что предложение нужно принять сейчас, иначе следующее будет менее выгодным.

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

