"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Перед встречей Трампа и Зеленского состоятся переговоры с россиянами.

Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с американской делегацией / Коллаж: Главред, фото: ОП

Когда состоится встреча Трампа и Зеленского

При каких условиях пройдут переговоры двух президентов

Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом, когда "мирный план" будет финализирован.

После двухдневных переговоров в Берлине представители американской переговорной делегации проведут консультации с россиянами, а затем проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом. При этом украинские и американские чиновники проведут следующие переговоры по мирному плану в США.

"Дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере, с президентом США", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США.

"Мы рассчитываем на пять документов, часть из них о "гарантиях безопасности", то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО, то есть зеркальная пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно", - сказал президент, отвечая на вопросы СМИ.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина "очень близка" к "сильным гарантиям безопасности".

"Безусловно, мы люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты, это опять-таки подтверждаю и возвращаюсь, это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с Трампом, как и европейские лидеры, и все шаги были обсуждены.

"Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся", - сказал он.

Отметим, что, по данным издания Axios, украинские и американские чиновники продолжат переговоры по мирному плану уже в эти выходные. Неназванный американский чиновник рассказал, что переговоры состоятся "где-то в США, возможно, в Майами".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Как заявил президент США Дональд Трамп, временных ограничений для достижения мира нет.

Лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Киеву мощную, юридически обязывающую гарантию безопасности, основанную на 5 статье НАТО, сообщает издание Axios.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обязуется предоставить достаточно надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия больше никогда не предпринимала попыток нападения на страну.

Каких гарантий для Украины больше всего боится Путин

Полковник армии США в отставке Джон Свит рассказал 24 Каналу, что такая гарантия безопастности Киеву возможна только при условии физического присутствия сил НАТО на территории Украины.

"Именно этого больше всего боится Владимир Путин. Россияне не хотят, чтобы войска НАТО находились в Украине, ведь поняли бы: в случае нового нападения придется воевать с Альянсом", - подчеркнул Свит.

По его словам, Кремль готов допустить расположение сил НАТО только за пределами украинской границы, что фактически исключает оперативное вмешательство Альянса. Для реализации такого решения необходимо сначала получить согласование по 5-й статье НАТО, а затем нужно одобрение всех стран-членов, что может занять месяцы.

