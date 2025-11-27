Укр
Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

Анна Косик
27 ноября 2025, 08:51
2501
Генсек НАТО поделился довольно оптимистичным прогнозом относительно сроков окончания войны.
Рютте, ВСУ
Союзники Украины должны сделать невозможным повторное нападение России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Что сказал Рютте:

  • До конца года война в Украине может закончиться
  • Россия будет оставаться опасной для стран НАТО и ЕС еще долго
  • Украине надо предоставить такие гарантии безопасности, которые будут сдерживать РФ от нового нападения

Война в Украине может закончиться до конца 2025 года. Таким прогнозом в интервью El País поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако чиновник указал на тревожный нюанс.

Даже если война и закончится в текущем году, страна-агрессор Россия еще долго будет оставаться угрозой для НАТО и стран Европы, утверждает он.

видео дня

"Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь реализовать видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: это кровопролитие должно прекратиться", - подчеркнул Рютте.

Генсек рассказал, что после успешных обсуждений мирного плана для Украины в Женеве, в НАТО планируют провести обсуждение с ЕС и НАТО по "определенным вопросам".

Почему Россия будет оставаться серьезной угрозой

Рютте отметил, что альянс и европейское сообщество всегда должны быть готовы, пока кремлевский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать миллионом своих граждан ради "ложной идеи исправления истории".

Поэтому НАТО должно тратить значительно больше на оборону. В то же время альянс обязуется предоставить достаточно надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия больше никогда не совершала попыток нападения на страну.

"Когда речь идет о долгосрочном перемирии или, лучше, о полном мирном договоре в Украине, мы должны убедиться, что он никогда не попытается снова, потому что знает, что последствия для него будут разрушительными", - добавил генсек.

Как мирные усилия для окончания войны в Украине оценивает эксперт

Главред писал, что по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, так называемый мирный план президента США Дональда Трампа является элементом системного давления и на Украину, и на РФ с целью заморозить войну.

По его словам, для президента США Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны. При этом американскому лидеру безразлично на условия мира.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стремится использовать усиление давления Соединенных Штатов на Россию, чтобы активизировать дипломатические усилия по завершению войны.

Напомним, Главред писал, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждаться во время личной встречи с президентом США главы Украины Владимира Зеленского.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что война России против Украины завершится только после возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины.

Больше новостей:

Об источнике: El País

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

война в Украине НАТО Владимир Путин Марк Рютте гарантии безопасности
