Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

Анна Ярославская
27 ноября 2025, 06:55
Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.
Зеленский, Трамп, Рубио
США хотят "мирное соглашение" перед предоставлением гарантий безопасности Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

  • США требуют подписания мирного соглашения до предоставления Украине гарантий безопасности
  • Трамп не намерен приглашать Зеленского в Белый дом до заключения мира
  • Киев считает западные гарантии безопасности фундаментом любой сделки с Россией

США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Европейский дипломат и лицо, знакомое с ходом переговоров, отмечает, что это условие было ключевым в американских предложениях Киеву на прошлой неделе.

Государственный секретарь США Марко во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности Украины, которые якобы будут гарантировать Киеву безопасность.

Politico отмечает, что лидеры Украины считают западные гарантии безопасности основой любой возможной сделки с Россией, хотя члены НАТО пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны в плане военной помощи и с помощью разведки.

По словам другого европейского дипломата, Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в прошлый уикенд в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

В Белом доме подчеркнули, что любой окончательный "мирный план" будет иметь гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частным образом, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины. Команда президента по национальной безопасности продолжает работать с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить длительный, устойчивый мир", - сказала заместитель представителя Белого дома Анна Келли.

Государственный департамент не ответил на запрос Politico о комментарии.

"Администрация Трампа все больше отходит от полноценной поддержки Украины и занимает более нейтральную позицию в переговорах. Рубио заявил своим европейским коллегам в четверг, что США не считаются справедливым посредником в переговорах, поскольку они оказывают военную помощь Украине и вводят санкции против России", - пишет издание.

Вместе с тем некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чаши весов в пользу России.

"Ничего о правах человека, гуманитарном праве, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", - сказал о "мирном плане" один из европейских дипломатов.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

По словам Трампа, на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Также президент США назвал "главную уступку" России в мирных переговорах.

Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки в войне, хотя и поддерживает мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Чем грозит Украине мирный план Трампа: мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом так называемый "мирный план" на самом деле не имеет ничего общего с американской дипломатией и представляет собой компиляцию российских требований.

"Это никакой не план, а очередное повторение набора лозунгов, который мы слышали не раз. Многие пункты требуют дополнительных уточнений и разъяснений, поэтому назвать это планом нельзя. Все эти 28 пунктов были списаны с московских страниц", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

По его мнению, поддержка этого "плана" со стороны Дональда Трампа свидетельствует о том, что для него Украина — "расходный материал", которым он готов "рассчитаться с Россией", чтобы затем "зарабатывать миллиарды вместе с Путиным".

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:55Мир
Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

02:06Украина
Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

00:52Мир
