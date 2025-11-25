Укр
Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

Надежда Майная
25 ноября 2025, 19:55
"Мирный план" США является приглашением РФ к новой войне через несколько лет, целью будет уже Европа, предостерег экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
В США катастрофа, Трамп пытается спастись, Украина для него является расходным материалом для расчета с РФ – Огрызко / Коллаж: Главред

Возмущение американским "мирным планом" не утихает уже несколько дней подряд. Ведь то, к чему Трамп принуждает Украину, по сути, является капитуляцией, и условия этого "мира" выгодны исключительно России. В общем, 28 пунктов, содержащихся в "плане", являются просто перечнем традиционных требований Кремля, которые он выдвигает с начала полномасштабной войны.

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду, почему "мирный план", который Трамп пытается навязать Украине, является "московской шпаргалкой, переведенной на плохой английский язык", почему американский президент встал на сторону агрессора, то есть России, от чего Трамп пытается спасти себя никчемным миром в Украине, чем опасны эти 28 пунктов "плана", а также почему они неизбежно приведут к новой войне.

"Мирный план", предложенный Трампом, по вашему мнению, является путем к миру или капитуляции Украины?

Это никакой не план, а очередное повторение набора лозунгов, который мы слышали не раз. Многие пункты требуют дополнительных уточнений и разъяснений, поэтому назвать это планом нельзя.

По мнению Огрызко,
"Мирный план" Трампа является приглашением Путина к новой войне, убежден Огрызко / Скриншот

Все эти 28 пунктов были списаны с московских страниц. Скорее всего, Дмитриев просто привез написанный в Москве план, передал его Уиткоффу, а тот, не читая, передал его дальше наверх. Жаль, что ни Рубио, ни остальные, кто должен был заниматься этим делом серьезно, не разобрались тоже. А еще страшнее то, что, как выяснилось, ни аппарат совета национальной безопасности США, ни Госдеп, ни американские спецслужбы этого документа не видели, а ознакомились с ним через публикацию в СМИ. Это просто катастрофа, если в США так принимаются решения по серьезным вопросам мировой политики.

Так что это был не американский, а российский "план". И то, что Трамп его вроде бы поддерживает, является свидетельством того, что для него Украина – это расходный материал, которым можно рассчитаться с Россией, чтобы потом вместе с Путиным зарабатывать миллиарды. Поэтому реакция и Украины, и Европы была однозначной. Вообще, это не мирный план, а приглашение Путина через некоторое время повторить войну. Но тогда уже Европа будет целью, и война, о которой все говорят, отмечая, что она "вот-вот где-то разразится", действительно будет иметь место. Ведь если России сейчас отдать то, о чем говорится в этом "плане", это будет приглашением к новой агрессии, и она им воспользуется.

Какие пункты этого "мирного плана" вам кажутся наиболее опасными для нас? Какие из них могут стать бомбой замедленного действия, которая неизбежно взорвется в будущем новыми проблемами и войной?

Какой из 28 пунктов ни возьми – хватаешься за голову.

"Безопасность и политический статус Украины" – что это за формула такая? Нам что, будут определять наш статус? Как прочитать эту формулировку?

Далее – "подтверждение суверенитета Украины". Украине не нужно ничего подтверждать! Она является членом ООН, и множество международно-правовых документов уже давно подтвердили наш суверенитет и статус. О чем тогда идет речь? Этот пункт является абсурдным.

Далее – "Украина получит гарантии безопасности от США, но с условиями". О каких гарантиях идет речь? Нам дадут новый танк Abrams или что-то другое? Какие условия будут выдвигаться?

Только очень смелый человек назовет такой текст "планом". Здесь плана нет. Рубио, кстати, говорил, что это Штаты выслушали предложения и идеи, чтобы учесть позиции сторон. Но я не знаю, какие позиции Украины учтены в этих 28 пунктах. Это риторический и смешной вопрос, потому что там не учтена ни одна позиция Украины. Или украинским предложением было уменьшение численности ВСУ и отказ от НАТО, причем навсегда? Это просто типичная ерунда, которую прописали россияне, а Уиткофф, российский шпион в США, как Орбан в Европе, это просто передал дальше наверх. Ведь в международных документах не пишут что-то "навсегда", поскольку мир меняется каждый день. Поэтому формулировка "навсегда" является бессмыслицей и политико-дипломатической ахинеей.

Все пункты
"Мирный план" Трампа является чушью и политико-дипломатической ахинеей, подчеркнул Огрызко / Фото: Белый дом

И так по каждому пункту. Какой пункт ни возьми, это требование, прописанное в России, и с этим почему-то согласилась американская администрация. Это типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии через определенный период времени. Поводы агрессору не нужны, он найдет их сам.

Возможно, в Штатах и не предполагают, что этот документ будет навсегда, учитывая то, что там говорится о том, что контроль будет осуществлять "Совет мира" под руководством Дональда Трампа? А что будет, когда Трамп уйдет из жизни? Разве привязывают такие документы к конкретному человеку?

Да, это верно. Трамп через пару лет уже не будет президентом США. При этом США обещают гарантии на десять лет, зато мы навечно должны отказаться от НАТО. Где же здесь логика?

У нас задаются вопросом, не возникла ли вся эта ситуация из-за наших коррупционных проблем. Скажу так: Трампу абсолютно "фиолетово" на все наши проблемы и Украину в целом. У него сейчас своя проблема, и она для него значительно сложнее и опаснее, чем какой-то коррупционный скандал в Украине. У Трампа в США свой скандал – он фигурирует на "пленках Эпштейна". Люди, знакомые с содержанием пленок, отмечают, что Трамп там упоминается довольно часто и в довольно пикантных ситуациях. Потому эта скорость с попыткой заключить мирное соглашение – это попытка перебить тему "пленок Эпштейна".

Трампу нужно, чтобы американцы обсуждали не эти пленки, а то, какой он молодец, что урегулировал самую сложную войну. Поэтому об урегулировании российско-украинской войны Трамп будет говорить сейчас много. Это типичная попытка переключить внимание общественности на другую тему.

Что вы думаете по поводу того, как Украине предлагается урегулировать территориальный вопрос: признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут "заморожены на линии соприкосновения" (что это вообще значит)? И с какой стати Украина должна соглашаться на какой-то особый статус Херсона и Запорожья, до которых российские войска даже не доползли?

Об этом и идет речь: что ни пункт – это кремлевские "хотелки". И мы действительно возвращаемся к тому, с чего начинали, ведь Россия не впервые выдвигает подобные условия.

Я не слишком надеюсь на то, что изменится политика США. Но мы должны сейчас выступить с европейцами единым фронтом и не повторить наших старых ошибок, выдвигая слишком общие предложения. Наши условия должны быть предельно конкретными и понятными. Если мы снова будем говорить об "энергетической безопасности" или "экономическом сотрудничестве", то это ни о чем, просто лозунги.

В американском "мирном плане" не Россию ругают за геноцидную войну, а обвиняют Украину в нацизме, возмущается Огрызко / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

К тому же, в этом "плане" не Россию ругают за то, что она ведет геноцидную войну, а нам говорят, что украинский язык и церковь – это "нацистская идеология". Что здесь можно обсуждать? Поэтому нам следует четко и ясно формулировать то, чего мы ждем, например, четко заявлять об экономической ответственности России, приводить конкретные суммы, причиненного Россией ущерба (по некоторым оценкам, совокупные потери уже достигают одного триллиона долларов), и предлагать механизм компенсации этих убытков Москвой. Тогда будет тема для обсуждения, а не просто тезисы.

Какими будут реакция и действия Трампа, если не удастся заставить Украину выполнять требования, содержащиеся в этих 28 пунктах? Есть ли угроза, что он запретит продажу оружия Украине?

Да, это может быть. По меньшей мере, он захочет это сделать. Но сможет ли? Ведь даже американские политики крутят пальцем у виска и возмущаются написанным в "плане", отмечая, что это московская шпаргалка, переведенная на плохой английский язык.

Поэтому Трамп может попытаться остановить даже продажу оружия для Украины из-за своей зависимости от России. Здесь мы снова возвращаемся к "пленкам Эпштейна", потому что все больше людей отмечают, что этот психически неуравновешенный человек передал определенную информацию о Трампе в российский КГБ-ФСБ, и именно этим Россия может сейчас шантажировать Трампа.

Огрызко убежден, что американцы не хотят быть заложниками Путина
Американские политики считают "план" Трампа московской шпаргалкой, переведенной на плохой английский язык, отметил Огрызко / Фото: Белый дом

Американцы явно не хотят быть заложниками Путина, который в конце концов будет угрожать и США. Если Трамп этого не понимает, то это прекрасно понимают адекватные американские политики, в том числе и республиканцы. Поэтому Трамп может хотеть делать резкие и неразумные шаги, но в Республиканской партии есть оппозиция этому, и Трамп должен будет с этим считаться. К тому же 60% американцев выступают за идею продолжения поддержки Украины, и Трамп не может не учитывать это.

Поэтому могут быть просто угрозы со стороны Трампа, он может даже приостановить на 10 дней или две недели продажу оружия, но потом все "вернется на круги своя". Потому что такой план ни Украина, ни Европа не примут.

Этот "план" содержит положения, которые, в общем-то, могли бы подкупить американцев, ведь там прописано немало экономических выгод для США.

А с какого перепугу европейцы должны на это соглашаться? Если эти деньги аккумулированы в Европе, если европейцы ими распоряжаются, то почему американцы должны получать прибыль от денег, которыми фактически управляют европейцы? Поэтому нашим европейским друзьям нужно четко говорить Штатам, что так не будет.

Трамп же говорит Европе: "Ваша безопасность в ваших руках". Ну, хорошо. Вот мы и будем заниматься этой безопасностью.

Если Трамп остановит помощь Украине, он и Республиканская партия проиграют в глазах американцев, отметил Огрызко
Трамп может остановить продажу оружия Украине на 10-14 дней, считает Огрызко / Фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Другой серьезный аргумент для Европы заключается в том, что надо наконец думать о собственной безопасности и обеспечении ее собственными руками. Если безопасность будет зависеть от прихотей американского президента, Европа будет под реальной угрозой. Пока что над европейскими странами летают небоевые российские дроны, а завтра вполне могут прилететь дроны с боеголовками, а впоследствии и ракеты. Это в Европе уже понимают.

Остановит ли Трамп помощь? 50/50. Ведь такое решение сделает его более уязвимым и перед членами Республиканской партии, и, тем более, перед демократами. Трамп проиграет и в глазах американского общества, если скажет, что встал на сторону агрессора и хочет заставить жертву принять капитуляцию. Это никоим образом не будет играть ни на личную популярность Трампа, ни на популярность республиканцев. Именно республиканцы, как по мне, будут держать Трампа за руку.

Кая Каллас после появления 28 пунктов Трампа сказала о собственном плане Евросоюза – ослабить Россию и поддержать Украину. Означает ли это, что европейцы готовы эти два пункта наполнить конкретным содержанием, а не произносить лозунги и при этом отказываться от российских энергоносителей еще два-три-четыре года?

У Европы нет другого варианта, кроме как вместе с Украиной противостоять России. Европейцы увидели паскудную позицию нынешней администрации США, которая фактически открывает перед Путиным возможность делать все, что он хочет, и угрожать Европе. В Польше начали взрывать железную дорогу, а это уже не просто пролет дрона, а конкретные преступления, и это тест на способность реагировать. Если реакции не будет, завтра начнут убивать европейских политических деятелей.

Поэтому у Европы нет другого выхода. Стармер уже заявил, что Британия готова предоставить Украине такие гарантии безопасности, как прописаны в 5 ст. Вашингтонского договора. Фактически Стармер говорит о том, что Британия может взять Украину под свой "ядерный зонтик" и помогать бороться с потенциальной новой российской агрессией.

У Европы нет другого варианта, кроме как противостоять России вместе с Украиной, считает Огрызко
Паскудная позиция администрации Трампа открывает перед Путиным возможность делать все, что он захочет, отметил Огрызко / Фото: Белый дом

Все, что сейчас происходит, ускоряет самоидентификацию Европы, которая наконец понимает, что играть в слова и красивые формулы без реального содержания больше нельзя, это будет проигрышем. Поэтому у Европы нет другого варианта, кроме как противостоять РФ вместе с нами.

К тому же не стоит забывать, что Трамп ненавидит Европу, и это европейцы очень хорошо знают. И это очередной стимул для европейцев начать серьезно работать.

В общем, этот "план" является просто попыткой Трампа сбить градус напряжения в США и попытаться заработать себе очередные баллы для получения Нобелевской премии мира.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

