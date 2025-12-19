Укр
"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

Руслан Иваненко
19 декабря 2025, 01:55
Экс-министр рассказал, какие нюансы определяют, сработают ли предложенные международные гарантии для Украины.
Кулеба, ВСУ, НАТО
5-я статья НАТО не гарантирует автоматическую военную помощь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/dmytro_kuleba, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • США готовы взять юридические гарантии безопасности для Украины
  • Предварительно Украина получала только политические обещания
  • Юридические гарантии должны ратифицировать Конгресс и Бундестаг

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичных 5-й статье НАТО.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии 24 Каналу назвал это "хорошими новостями". По его словам, Украина всегда просила именно о юридических гарантиях, взамен получала только политические обещания.

видео дня

"До сих пор на Западе отказывались предоставлять нам твердые юридические гарантии. Говорится об обещаниях, которые ратифицированы парламентом. То есть Бундестаг, Конгресс должны ратифицировать какой-то документ, в котором будет написано, что именно они обещают Украине", - отметил Кулеба.

Он добавил, что теоретически США могут применить форму указа президента, но "всегда базовая мечта Украины была, чтобы Конгресс поставил свою печать. Это будет нашим историческим достижением, если президент Зеленский это получит".

В то же время Кулеба отметил важность реальной способности выполнить обещания: "В истории человечества достаточно примеров, когда даже юридические гарантии не выполнялись, потому что для этого не хватало воли. Поэтому иметь юридическую гарантию - недостаточно".

Миф о 5-й статье НАТО

Экс-глава МИД также пояснил, что существует миф о 5-й статье НАТО.

"В общественном сознании есть представление, что там написано: "Если на вас нападут, я буду за вас воевать". На самом деле все не так. Там говорится о том, что нападение на одного - это нападение на всех, но не указано, что именно должна делать каждая страна", - подчеркнул Кулеба.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Он привел пример: "США могут предоставить логистическую поддержку, большие самолеты, которые будут перебрасывать солдат из Испании в Польшу, Литву, Финляндию. При этом страна выполняет 5-ю статью НАТО. Просто весь миф безопасности в Европе строится на представлениях об "американской кавалерии", которая разгромит врага".

Конкретика гарантий как ключевое условие

По словам Кулебы, важно, чтобы юридически закрепленные гарантии включали конкретику: "В идеале там должны быть слова о том, что нападение на Украину будет означать, что все страны Запада станут на ее поддержку и приложат экономические, политические, военные, информационные усилия для помощи. Если нам конкретно пропишут, кто что будет делать, я буду считать это исторической победой. Нам и НАТО не нужно. У нас будет что-то гораздо круче, чем НАТО".

Кулеба также напомнил, что в ЕС оборонная норма прописана четче, чем в самом Альянсе, но ее фактическое выполнение зависело от США.

"Если будут юридически обязательные гарантии - это станет большим историческим достижением. Впрочем еще нужно иметь волю их реально выполнять. Кроме этого, важно, чтобы что-то вроде статьи 5 НАТО не доводило никого до эйфории, потому что под этим может скрываться все, что угодно", - подытожил экс-глава МИД.

Почему аналог 5-й статьи НАТО для Украины не сработает - мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак убежден, что нынешние предложения по гарантиям безопасности для Украины малоэффективны. Он отмечает, что так называемый аналог пятой статьи НАТО не имеет реальной силы, а предложения типа соглашений с США, подобных тем, что существуют с Южной Кореей, Японией или Израилем, Киеву пока вообще не предлагают.

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я сравниваю это с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh - нам предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о ее аналоге. Это точно не сработает", - объясняет Ступак.

Эксперт добавляет, что настоящие гарантии безопасности действуют только в рамках американских договоренностей с государствами, которые имеют значительные собственные возможности и стратегический вес. Украине же, по его словам, сначала необходимо стать по-настоящему важной для Вашингтона, чтобы рассчитывать на эффективные гарантии безопасности.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула для Киева предложение по сильным и юридически обязательным гарантиям безопасности, построенным по принципу пятой статьи НАТО.

Кроме того, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Напомним, что вопрос гарантий безопасности для Украины остается ключевым в международных переговорах. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость действенных и надежных механизмов, способных исключить повторную агрессию со стороны России. В то же время полковник армии США в отставке Джон Свит отметил, что реальность таких гарантий возможна только при условии фактического присутствия сил НАТО на украинской территории.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости Украины гарантии безопасности
"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

01:55Украина
