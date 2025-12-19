"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

Политик подчеркивает необходимость конкретных гарантий безопасности и вооружения для армии.

Арахамия объяснил, почему без участия США договоренностей о прекращении войны не будет / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Главные тезисы:

Украина не может отдать Донбасс даже по гибридным моделям

Нужны конкретные гарантии безопасности, включая вооружение и финансирование армии

Даже статья 5 НАТО не гарантирует мгновенной помощи Украине

Мирное соглашение с Россией может быть "плохим, очень плохим или его не будет вообще", и в таком случае война будет продолжаться. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время мероприятия NV.

"Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет или плохое, или очень плохое, мы все понимаем, или его не будет", - сказал Арахамия. видео дня

Шансы на договоренность и роль США

На вопрос о вероятности заключения соглашения политик ответил, что давление на Украину больше, чем на РФ, но шанс на договоренность все же существует.

"С американцами сейчас, несмотря на то, что они давят больше на нас, чем на них, мы все понимаем, да? Но есть шанс. Без них, я считаю, что шансов не будет, будет только военный путь решения проблемы", - пояснил он.

Красные линии Украины

Арахамия подчеркнул, что Украина имеет четкие "красные линии".

"И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс. Даже если бы какие-то политики нашлись, которые бы это предлагали, я уверен... это невозможно имплементировать. Даже об этом говорить невозможно, ... а точно нельзя в закон какой-то там пихать, тем более - голосовать", - отметил он.

Политик добавил, что возможные гибридные модели по Донбассу зависят от готовности России к переговорам.

"Госдеп там ищет исторические прецеденты, которые были вообще по сложным вопросам: Босния-Герцеговина, что было после распада Югославии", - пояснил Арахамия.

Гарантии безопасности и критика НАТО

В то же время он выразил сомнение относительно эффективности гарантий безопасности на уровне статьи 5 соглашения НАТО.

"Но если вы откроете и посмотрите сейчас в Википедии 5 статью НАТО, вы почитаете, там написано - в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации. Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли Украину. Нас это не устраивает. ... То есть должна быть конкретика: количество оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, как у нас есть так называемые пакеты сдерживания, ракеты там и тому подобное", - добавил он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, предложенный США "мирный план" вряд ли приведет к реальному завершению боевых действий на фронте.

"Реализация инициативы США может дать лишь временную паузу или снизить интенсивность обстрелов, но серьезного прекращения огня не предусматривает", - отмечает эксперт.

Коваленко сравнивает нынешнюю инициативу с Минскими договоренностями, где сначала всегда ставили вопрос прекращения огня, а только потом - политические пункты. "Сейчас администрация США, в частности Трампа, сосредоточена на проведении выборов в Украине, хотя без гарантий безопасности и прекращения огня это невозможно. Американцы не могут обеспечить безопасность, ведь прекращение огня зависит исключительно от России, которая к этому не готова", - подчеркнул Коваленко.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, США вместе с европейскими партнерами подготовили комплексный план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает четкие и действенные механизмы контроля за выполнением возможного мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящие переговоры во Флориде по плану окончания войны, призвал Украину действовать быстро, ведь позиция России часто меняется. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Напомним, что Вашингтон предлагает Киеву систему гарантий, по содержанию близкую к той, которую страна имела бы, если бы была членом НАТО. Однако их нужно принять без промедлений, иначе дальнейшие предложения могут быть менее выгодными. Об этом говорится в материале Politico.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

