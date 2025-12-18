В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

Министр финансов США Бессент сообщил о готовности своего ведомства ввести дополнительные санкции против России в кратчайшие сроки.

В США анонсировали новые санкции против России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

США готовятся ввести новые санкции против России

Новые ограничительные меры могут быть применены уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против страны-агрессора России уже на следующей неделе. Об этом заявил Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с послами европейских стран, сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

Бессент заявил, что его ведомство готово в кратчайшие сроки ввести дополнительные санкции против России.

"Министр финансов США провел встречу с европейскими послами. Действительно на встрече он сказал о том, что на следующей неделе против России могут быть введены дополнительные санкции", - сообщила она.

Стефанишина добавила, что готовность усилить санкции против России из-за войны против Украины подтверждается также во время контактов с представителями Министерства финансов США.

Как писал Главред, дипломат и руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что президент США Дональд Трамп не настроен усиливать давление на Москву и в то же время пытается избегать обострения отношений с Китаем.

Он отметил, что недавнее предложение Трампа к европейским странам прекратить энергетическое сотрудничество с Россией скорее выглядит как формальный шаг, призванный оправдать отказ от собственных обещаний. Ведь накануне саммита на Аляске американский президент публично угрожал России "адскими санкциями" в случае нежелания останавливать боевые действия. Однако после этой встречи санкции так и не были введены, а сам Трамп фактически отошел от жесткой риторики, заняв позицию, близкую к российской.

Хара указывает, что нынешний подход США заключается не в поиске режима прекращения огня, а в попытке сразу "решить" конфликт путем достижения определенной мирной договоренности.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты разрабатывают новый санкционный пакет против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление в случае, если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется от мирной договоренности с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, администрация президента США Дональд Трампа уже подготовила дополнительные санкционные шаги в отношении России. Об этом 25 октября писало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В то же время Трамп готов одобрить закон о введении санкций против РФ при условии, что за ним останется право принимать окончательное решение о применении этих ограничений.

О персоне: Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025). Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

