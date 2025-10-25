Укр
Читать на украинском
США готовят новые санкции против России – Reuters

Виталий Кирсанов
25 октября 2025, 17:17
Белый дом хочет, чтобы европейские союзники предприняли новые шаги против Москвы, включая дополнительные санкции или пошлины.
  • Новые ограничения могут коснуться ключевых сфер российской экономики
  • Трамп намерен взять паузу на несколько недель и оценить реакцию РФ

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Об этом 25 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.

Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики, говорится в сообщении. Американские чиновники дали понять европейским коллегам, что поддерживают использование замороженных российских активов для покупки американского оружия для Киева, а Вашингтон провел первые внутренние переговоры об использовании российских активов, хранящихся в США, для поддержки военных усилий Украины, рассказали два источника агентства.

По словам американского топ-чиновника, Белый дом хочет, чтобы европейские союзники предприняли новые шаги против Москвы, включая дополнительные санкции или пошлины.

В то же время еще один собеседник Reuters из Белого дома утверждает, что Трамп намерен взять паузу на несколько недель и оценить реакцию РФ на последние американские меры.

Законопроект США о 500% пошлинах - это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы - сенатор Линдси Грэм - фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем - Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе - фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" - и сможет использовать её по собственному усмотрению.

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Позже госссекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

