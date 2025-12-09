Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"

Модный блогер Дария Свитла рассказала о самом трендовом цвете 2026.

https://glavred.info/fashion/pantone-nazval-cvet-goda-2026-s-chem-sochetat-nezhnyy-ottenok-cloud-dancer-10722659.html Ссылка скопирована

Цвет года 2026 от Pantone / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, livétte, iaminasse

Вы узнаете:

Pantone назвал главный цвет 2026

С чем сочетать цвет "Cloud Dancer"

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2026 года — выбор удивил стилистов и модное сообщество. Главред расскажет, почему именно оттенок "Cloud Dancer" станет символом грядущего года и как его можна ввести в свои луки.

Цвет 2026 года Pantone

Самым модным оттенком года был назван "Cloud Dancer" — нежный оттенок белого цвета. Модная блогерка Дария Свитла отметила, что выбор был неожиданным для модного сообщества. Уже несколько лет главными цветами года были пастельные и нежные оттенки, поэтому все ожидали яркого акцента.

видео дня

Цвет года Пантон - Cloud Dancer / фото: instagram.com, Pantone

"Это шепот спокойствия и мира в этом шумном мире. Этот цвет является листом новых начинаний, визуальной чистоты, которая вдохновляет на благополучие и легкости", — процитировала блогерка пояснение Pantone.

С чем сочетать цвет 2026 года "Cloud Dancer"

Дария Свитла напомнила, что все оттенки белого являются ахроматами — цветами, которые можно активно сочетать с другими без опасений. Для того, чтобы повысить актуальность своего образа к оттенку "Cloud Dancer" можна добавлять другие трендовые цвета.

Шоколадный — глубокий теплый коричневый оттенок, который придает образу ощущение статусности и "дорогого" вида. Он красиво контрастирует с белыми и молочными ахроматами, делая образ более объемным и стильным, а также отлично работает как база для минималистических луков.

С чем сочетать Cloud Dancer / фото: tiktok.com, thegoldlash

Сливочный – мягкий теплый желтоватый оттенок, напоминающий цвет сливочного масла. Он делает образ светлее и теплее, придает ощущение уюта и "мягкости", особенно красиво смотрится в трикотаже, костюмных тканях и верхней одежде.

Сливочный цвет остается в трендах / фото: tiktok.com, thegoldlash

Розовый – нежный или пудровый оттенок, придающий легкости и свежести. В сочетании с белыми ахроматами он выглядит современно и деликатно, подчеркивает женственность и делает образ более живым и трендовым.

Розовый добавит свежести образу / фото: tiktok.com, thegoldlash

Подробнее про цвет 2026 года смотрите в видео:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Pantone Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) — это всемирно признанный ведущий источник экспертизы в области цвета, который стратегически объединяет научные данные и эмоциональное восприятие цвета, сообщается на официальном сайте. Институт консультирует компании по всему миру, помогая им разрабатывать цветовые стратегии, соответствующие их брендовому видению. Основные направления его деятельности включают прогнозирование цветовых трендов (например, объявление "Цвета года"), разработку фирменных цветов для брендов, а также создание индивидуальных цветовых решений и палитр для продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред