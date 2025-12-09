Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"

Кристина Трохимчук
9 декабря 2025, 17:23
8
Модный блогер Дария Свитла рассказала о самом трендовом цвете 2026.
Цвет года 2026 от Pantone
Цвет года 2026 от Pantone / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, livétte, iaminasse

Вы узнаете:

  • Pantone назвал главный цвет 2026
  • С чем сочетать цвет "Cloud Dancer"

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2026 года — выбор удивил стилистов и модное сообщество. Главред расскажет, почему именно оттенок "Cloud Dancer" станет символом грядущего года и как его можна ввести в свои луки.

Цвет 2026 года Pantone

Самым модным оттенком года был назван "Cloud Dancer" — нежный оттенок белого цвета. Модная блогерка Дария Свитла отметила, что выбор был неожиданным для модного сообщества. Уже несколько лет главными цветами года были пастельные и нежные оттенки, поэтому все ожидали яркого акцента.

видео дня
Цвет года Пантон - Cloud Dancer
Цвет года Пантон - Cloud Dancer / фото: instagram.com, Pantone

"Это шепот спокойствия и мира в этом шумном мире. Этот цвет является листом новых начинаний, визуальной чистоты, которая вдохновляет на благополучие и легкости", — процитировала блогерка пояснение Pantone.

С чем сочетать цвет 2026 года "Cloud Dancer"

Дария Свитла напомнила, что все оттенки белого являются ахроматами — цветами, которые можно активно сочетать с другими без опасений. Для того, чтобы повысить актуальность своего образа к оттенку "Cloud Dancer" можна добавлять другие трендовые цвета.

Шоколадный — глубокий теплый коричневый оттенок, который придает образу ощущение статусности и "дорогого" вида. Он красиво контрастирует с белыми и молочными ахроматами, делая образ более объемным и стильным, а также отлично работает как база для минималистических луков.

С чем сочетать Cloud Dancer
С чем сочетать Cloud Dancer / фото: tiktok.com, thegoldlash

Сливочный – мягкий теплый желтоватый оттенок, напоминающий цвет сливочного масла. Он делает образ светлее и теплее, придает ощущение уюта и "мягкости", особенно красиво смотрится в трикотаже, костюмных тканях и верхней одежде.

Сливочный цвет остается в трендах
Сливочный цвет остается в трендах / фото: tiktok.com, thegoldlash

Розовый – нежный или пудровый оттенок, придающий легкости и свежести. В сочетании с белыми ахроматами он выглядит современно и деликатно, подчеркивает женственность и делает образ более живым и трендовым.

Розовый добавит свежести образу
Розовый добавит свежести образу / фото: tiktok.com, thegoldlash

Подробнее про цвет 2026 года смотрите в видео:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Pantone

Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) — это всемирно признанный ведущий источник экспертизы в области цвета, который стратегически объединяет научные данные и эмоциональное восприятие цвета, сообщается на официальном сайте. Институт консультирует компании по всему миру, помогая им разрабатывать цветовые стратегии, соответствующие их брендовому видению. Основные направления его деятельности включают прогнозирование цветовых трендов (например, объявление "Цвета года"), разработку фирменных цветов для брендов, а также создание индивидуальных цветовых решений и палитр для продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

18:07Война
Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

18:02Война
Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

16:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Последние новости

18:07

"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

18:02

Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

17:54

Выражение "мурашки по коже" можно забыть: есть более интересный украинский вариантВидео

17:30

4 запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 10 декабря

17:25

Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики - Волошин

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:23

Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"Видео

16:52

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и ПутинаВидео

16:51

Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"

16:40

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Реклама
16:30

Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

16:28

Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

16:06

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

15:38

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

15:15

Наташа Королева снова унизила свою невестку

15:11

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

15:10

Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

15:02

Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

15:02

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

15:00

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

Реклама
14:57

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

14:40

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

14:23

"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в НацотбореВидео

14:20

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:10

Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

14:05

Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позициюВидео

13:55

Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

13:46

Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

13:40

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлениемВидео

13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после разводаВидео

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

Реклама
12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

11:05

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:01

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

10:57

Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

10:41

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять