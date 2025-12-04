Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимы

Андре Тан подсказал, какой аксессуар сделает образ роскошным.

Андре Тан рассказал о трендах зимы 2026 года

Какой шарф выбрать на зиму

Важную роль в теплом и комфортном зимнем образе играют аксессуары. Рассказывая о главных модных трендах зимы 2026, невозможно обойти тему шарфа в гардеробе. Главред объяснит, какая особенная модель станет самой желанной для модниц в этом сезоне.

Какой шарф выбрать зимой 2026 года

Украинский дизайнер Андре Тан убежден: главным акцентом образа станет именно меховой шарф. По мнению эксперта, он может стать более бюджетной альтернативой шубе. Такие аксессуары уверенно выходят в топ трендов зимы 2026 и добавляют изысканности любому аутфиту.

Меховой шарф - зимняя мода 2026 / фото: pinterest.com, NinelyaD

"Меховые шарфы выглядят супер актуально и модно, добавляют изысканности даже очень простому образу. Если вы не знаете куда применить свою манишку - шарф станет отличной возможностью все круто обыграть", - посоветовал дизайнер.

С чем носить меховой шарф

Меховой шарф прекрасно смотрится поверх классического пальто: его можно накинуть на плечи вместо накидки, завязать в свободный узел или сформировать стильную петлю. Все варианты работают не только как способ согреться, но и как акцент, придающий силуэту выразительности. Стоит только изменить, как шарф лежит, - и образ сразу приобретает другой характер.

Меховой шарф - как стилизовать / фото: pinterest.com, anitovan

Этот аксессуар легко подстраивается под настроение: в холодные дни его можно плотно завернуть вокруг шеи, а для более деликатного, элегантного вида - мягко накинуть на одно плечо, создавая ассоциацию с аристократическими силуэтами прошлых эпох.

Меховой шарф особенно гармонично сочетается с объемными пальто и мягкими по текстуре аксессуарами. Такой прием поможет освежить любимое пальто без необходимости его заменять и позволит не тратиться на полноценное меховое изделие.

О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

