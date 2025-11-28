Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 года

Дизайнер Андре Тан рассказал, как стильно одеваться в новом году.

https://glavred.info/fashion/ryushi-prozrachnost-i-originalnye-sumki-neozhidannye-modnye-trendy-2026-goda-10719650.html Ссылка скопирована

Тренды 2026 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андре Тан, pinterest.com, beyzauo

Вы узнаете:

Тренды 2026 года в одежде

Самая модная обувь 2026 года

Какие сумки выбирают модницы

Новый год 2026 принесет изменения во все сферы жизни - модные тренды также не стоят на месте. Главред расскажет о самых актуальных новинках следующего года, которые мы будем видеть в журналах и образах модниц уже скоро.

Рюши и цветочный принт - возвращение романтического стиля

В 2026 году романтичность выходит на первый план. Вместо гороха и привычных геометрических узоров мы увидим больше цветочных мотивов и мягких фактур. Объемные блузы, легкие ткани и рюши станут ключевыми элементами.

видео дня

"Горох и другие принты отойдут на второй план, а мы увидим больше цветочных мотивов и романтичных фактур. Мягкие ткани, объемные блузы, рюши - это будет хит сезона", - отмечает Андре Тан.

Романтический стиль / фото: instagram.com, Андре Тан

Прозрачная обувь - неожиданный тренд 2026 года

После показов Loewe, Bottega Veneta и Chloe трендом становятся прозрачные туфли и jelly shoes. Они сочетают стиль, удобство и легкость.

"Прозрачные туфли - это не просто стиль, а удобство и легкость! Обратите внимание на них для корпоративов и следующего теплого сезона", - советует дизайнер

Прозрачная обувь / фото: instagram.com, Андре Тан

Сумки-мешки - мягкий акцент в образе

В 2026 появляется тренд на сумки-мешки, которые напоминают сумки для сменной одежды. Prada, Loewe и Miu Miu уже продемонстрировали такие модели на подиумах.

А вот полуоткрытые сумки от Dior, Loewe, Chanel и Fendi станут главным must-have.

"Поэтому вектор стиля сумок изменен", - подытожено в модном прогнозе.

Сумки-мешки / фото: instagram.com, Андре Тан

Больше модных трендов 2026 - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред