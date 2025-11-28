Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 года

Вы узнаете:
- Тренды 2026 года в одежде
- Самая модная обувь 2026 года
- Какие сумки выбирают модницы
Новый год 2026 принесет изменения во все сферы жизни - модные тренды также не стоят на месте. Главред расскажет о самых актуальных новинках следующего года, которые мы будем видеть в журналах и образах модниц уже скоро.
Рюши и цветочный принт - возвращение романтического стиля
В 2026 году романтичность выходит на первый план. Вместо гороха и привычных геометрических узоров мы увидим больше цветочных мотивов и мягких фактур. Объемные блузы, легкие ткани и рюши станут ключевыми элементами.
"Горох и другие принты отойдут на второй план, а мы увидим больше цветочных мотивов и романтичных фактур. Мягкие ткани, объемные блузы, рюши - это будет хит сезона", - отмечает Андре Тан.
Прозрачная обувь - неожиданный тренд 2026 года
После показов Loewe, Bottega Veneta и Chloe трендом становятся прозрачные туфли и jelly shoes. Они сочетают стиль, удобство и легкость.
"Прозрачные туфли - это не просто стиль, а удобство и легкость! Обратите внимание на них для корпоративов и следующего теплого сезона", - советует дизайнер
Сумки-мешки - мягкий акцент в образе
В 2026 появляется тренд на сумки-мешки, которые напоминают сумки для сменной одежды. Prada, Loewe и Miu Miu уже продемонстрировали такие модели на подиумах.
А вот полуоткрытые сумки от Dior, Loewe, Chanel и Fendi станут главным must-have.
"Поэтому вектор стиля сумок изменен", - подытожено в модном прогнозе.
Больше модных трендов 2026 - смотреть видео:
Вас может заинтересовать:
- Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм
- Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой
- Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред