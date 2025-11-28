Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

Главред расскажет об универсальных приемах позирования, которые не требуют специальной подготовки и всегда работают.

Как правильно позировать на фото - секреты от фотографа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно позировать на фото

Как хорошо выглядеть на фотографиях

Многие люди инстинктивно стараются избегать камеры, ведь боятся выглядеть неестественно. Главред расскажет, как правильно позировать на фото, чтобы любой кадр выглядел гармонично.

Фотограф Беата Тшецяк советует три универсальные позы, которые легко запомнить и применить в любой ситуации. Об этом пишет Interia kobieta.

Поза №1

Рекомендуем, не стоять стройно, ведь так тело превращается в прямоугольник и выглядит плоско и неестественно. Легкая асимметрия всегда добавляет динамики. Немного согните колено, наклоните корпус или отведите руку - и силуэт сразу становится более изящным.

Поза №2

Развернитесь корпусом полуспиной к камере. Одну ногу отведите назад и перенесите на нее вес. Взгляд направляйте через плечо, а руку оставьте за спиной. Такой прием создает эффект движения и естественного поворота.

Поза №3

Станьте, немного расставив ноги, но опирайтесь только на одну. Другую согните в колене и поставьте стопу на лодыжку опорной ноги. Одну руку поднимите к голове, другую расположите на уровне талии. Это поза с артистическим акцентом, которая подчеркивает уверенность и делает кадр стильным.

Такие простые приемы помогают избавиться от страха перед камерой. Они универсальны, не требуют специальной подготовки и всегда работают.

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

