Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

Инна Ковенько
28 ноября 2025, 16:53
72
Главред расскажет об универсальных приемах позирования, которые не требуют специальной подготовки и всегда работают.
Как правильно позировать на фото - секреты от фотографа
Как правильно позировать на фото - секреты от фотографа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно позировать на фото
  • Как хорошо выглядеть на фотографиях

Многие люди инстинктивно стараются избегать камеры, ведь боятся выглядеть неестественно. Главред расскажет, как правильно позировать на фото, чтобы любой кадр выглядел гармонично.

Вам может понравиться: Как выглядеть лучше и как скрыть лишний вес на фото

видео дня

Фотограф Беата Тшецяк советует три универсальные позы, которые легко запомнить и применить в любой ситуации. Об этом пишет Interia kobieta.

Поза №1

Рекомендуем, не стоять стройно, ведь так тело превращается в прямоугольник и выглядит плоско и неестественно. Легкая асимметрия всегда добавляет динамики. Немного согните колено, наклоните корпус или отведите руку - и силуэт сразу становится более изящным.

Поза №2

Развернитесь корпусом полуспиной к камере. Одну ногу отведите назад и перенесите на нее вес. Взгляд направляйте через плечо, а руку оставьте за спиной. Такой прием создает эффект движения и естественного поворота.

Поза №3

Станьте, немного расставив ноги, но опирайтесь только на одну. Другую согните в колене и поставьте стопу на лодыжку опорной ноги. Одну руку поднимите к голове, другую расположите на уровне талии. Это поза с артистическим акцентом, которая подчеркивает уверенность и делает кадр стильным.

Такие простые приемы помогают избавиться от страха перед камерой. Они универсальны, не требуют специальной подготовки и всегда работают.

Смотрите видео о том, как удачно позировать на фото:

@cherenova.maria ? 3 простых совета по позированию на фото: 1. Не знаешь, куда деть руки? Используй то, что уже есть на тебе: прикоснись к волосам, украшениям или одежде - это всегда выглядит естественно. 2. хочешь расслабиться в начале съемки? Возьми что-то в руки. Чашку кофе, цветы, шляпу - что угодно, что поможет почувствовать себя увереннее. У меня был только фотоаппарат - и я позировала с ним! 3. Не стой как столб. Делай легкие микродвижения - меняй положение рук, немного повернись, улыбнись, опусти взгляд. А фотограф поймает именно тот момент, который тебе понравится. И главное - люби себя. И тогда все кадры будут удачными ♥️ #обучениефотографии#позирование#фотошкола#курсыфотошоп♬ original sound - cashflips1

Читайте также:

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фотосессия лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

18:32Украина
"Есть негативные сигналы": Зеленский заявил о проверках в правоохранительной системе

"Есть негативные сигналы": Зеленский заявил о проверках в правоохранительной системе

18:25Украина
Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

17:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Последние новости

18:32

После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

18:25

"Есть негативные сигналы": Зеленский заявил о проверках в правоохранительной системе

18:11

Как быстро разгладить шторы без утюга: проверенный лайфхак

17:57

Трамп хочет признать Крым и другие территории российскими - The Telegraph

17:52

Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 годаВидео

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:41

Без света будут сидеть сразу несколько областей: новые графики на 29 ноября

17:25

Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

17:25

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

17:04

ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

Реклама
16:53

Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают

16:40

Путин хочет воевать и не готов к прекращению огнямнение

16:20

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается

16:03

Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой

15:59

Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

15:55

Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные

15:53

Украинцы получат по два миллиона помощи: премьер озвучила окончательные условия

15:53

Смешное видео: актриса Ивано-Франковского театра сделала замечание прямо со сценыВидео

15:35

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа

15:27

Если бы не Украина, танки РФ были бы в Польше: Каспаров раскритиковал США и НАТОВидео

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

Реклама
14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

13:51

Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не темнело: простой способ

13:33

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

13:26

Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

12:54

От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для ОвновВидео

12:07

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

11:50

"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

11:50

Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

11:50

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

11:46

РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

11:31

Что делать, если сбился пух в куртке: самый действенный метод

11:17

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"Видео

11:08

Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье

11:02

Буря в 6 баллов "трусит" страну: когда закончится геомагнитный шторм

Реклама
10:57

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветыВидео

10:28

Силы обороны вернули контроль и разгромили врага возле важного города

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

10:25

Известный российский артист ушел в армию РФ - где он будет служить

10:05

Враг атаковал Украину с неба: десятки дронов запустили с трех направлений

09:44

Мирный план США может стать "ударом" для Европы: СМИ объяснили в чем проблема

09:34

"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

09:33

"Кишка тонка": Орешкин объяснил, почему мир обернётся катастрофой для ПутинаВидео

08:47

Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

08:41

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять