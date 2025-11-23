Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

О чем вы узнаете:
Зима требует особого подхода к гардеробу, ведь холодная погода часто заставляет нас выбирать между теплом и стилем. Женщины жалуются на то, что чувствуют себя "капустой" в зимней одежде, теряя комфорт и элегантность. Главред собрал несколько проверенных лайфхаков, которые помогут не только согреться, но и сделать это со вкусом, интегрировав актуальные тренды в свой повседневный образ.
Материалы имеют значение
Персональный стилист Галина Панкив рассказывает, что ключевым элементом теплого и стильного гардероба является материал, из которого изготовлены ваши вещи. Стилист подчеркивает важность выбора шерсти, поскольку это "умная ткань", умеющая адаптироваться к условиям: она греет, когда вы находитесь на улице, и "успокаивается" в помещении.
Натуральные фавориты:
При выборе стоит обратить внимание на мохер, альпаку и кашемир.
Кашемир греет в восемь раз интенсивнее, чем обычная шерсть, поэтому даже тонкий кашемировый свитер будет чрезвычайно теплым.
Синтетика - табу: необходимо избегать синтетических тканей, таких как полиэстер, полиамид и акрил.
Они не адаптируются к температуре, создают парниковый эффект в помещении, что приводит к дискомфорту, неприятному запаху и появлению неэстетичных катышков на поверхности.
Базовый слой одежды. Второйважный шаг - это слой одежды, который непосредственно прилегает к телу и позволяет максимально удерживать тепло.
Термобелье для города: забудьте о неэстетичном спортивном термобелье для походов.
Современные бренды предлагают тонкие, плотные варианты, которые могут иметь красивые вырезы, что позволяет элегантно их спрятать под свитер или рубашку.
Шерстяные и кашемировые лонги: как альтернатива или дополнение, используйте кашемировые лонги (майки, рубашки с длинным рукавом) или леггинсы с легким флисовым утеплением.
Они могут стать идеальной базой, которую можно надеть под маскулинную рубашку, джемпер или жакет.
Это не только согревает, но и соответствует актуальному тренду многослойности.
Утепление головы и ног
Важно помнить народную мудрость: голова и ноги должны быть в тепле. Для утепления обуви стилист предлагает неочевидный, но очень эффективный лайфхак.
Зимние стельки: превратите свою межсезонную обувь (кроссовки, лоферы) в зимнюю, просто добавив шерстяную стельку.
Учитывая мягкий европейский тип зимы, этого часто достаточно.
Также стоит обратить внимание на лоферы или кеды с меховым утеплением.
Кашемировые колготы: стилист советует не игнорировать кашемировые колготы, которые позволяют носить даже светлые total-образы зимой.
При правильной стилизации они выглядят очень стильно и тепло.
Многослойность без "капусты"
Многослойность может быть комфортной, если выбрать правильную верхнюю одежду.
Объемное пальто:
Для того, чтобы избежать ощущения "капусты", выбирайте действительно оверсайзные пальто.
Такой объем позволит комфортно одеть все необходимые слои: термобелье, рубашку, жакет и пальто, оставаясь при этом стильной.
Европейский подход:
Для утепления демисезонного пальто можно использовать пуховую жилетку или тонкий, компактный пуховик.
Это более элегантное решение, чем надевание нескольких слоев грубой шерсти.
Стиль и практичность
Сочетание качественных материалов, правильных базовых слоев, утепления головы и ног и многослойности помогает не только сохранить тепло, но и оставаться элегантной. Главное - продуманный выбор тканей и аксессуаров, соответствующих актуальным трендам. Это позволяет создавать гармоничный образ даже в самые холодные дни и чувствовать себя комфортно без потери стиля.
Об источнике: Galyna Pankiv | блог стилиста
Галина Панькив - украинский стилист из Львова, которая ведет популярный блог о моде и стиле. Она имеет более 10 лет опыта в сфере стиля и работает с персональными образами, гардеробами и модными консультациями. Ее YouTube-канал Galyna Pankiv | блог стилиста посвящен практическим советами по комбинированию вещей, обновлению гардероба и современным трендам. Галина создает контент на украинском языке, ориентируясь на женщин, которые хотят выглядеть гармонично и уверенно. Также она активно ведет социальные сети, где показывает образы, делится стилистическими подсказками и вдохновляет на индивидуальность. Ее блог отличается простыми объяснениями, доступностью и эстетической подачей.
