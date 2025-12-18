Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

Ключевые тезисы эксперта:
- Путин часто пытается приурочить свои действия к символическим датам
- Сейчас в Украине ни один из дней не может быть спокойным
- Украинцам лучше не терять бдительность к тревогам на новогодние праздники
Российский диктатор Владимир Путин любит привязывать свои действия и действия оккупационной армии к различным символическим датам. Следовательно, возникает вопрос: к каким датам РФ может приурочить новые массовые обстрелы с большим количеством жертв и пройдут ли новогодние праздники в Украине спокойно. Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии Глареду рассказал, что пока не закончилась война, в Украине ни один из дней не может быть спокойным.
Он напоминает, что Путин, как старый КГБист, воспитанный на советских подходах, часто пытается приурочить какие-то свои действия к символическим датам.
"Так, например, Путин использовал как повод для обстрела День Вооруженных сил Украины. Поэтому для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит", - сказал военный эксперт.
При этом он подчеркнул, что у России есть возможности и ресурсы для нанесения ударов по Украине. Поэтому лучше не терять бдительность даже на новогодние праздники и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт
Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, считает военный аналитик Олег Жданов.
"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Позже Главред написал, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас в нескольких областных центрах известно о разрушениях и пострадавших. В результате атаки РФ зафиксировано также обесточивание.
Между тем мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. За прошедшие сутки было выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
