Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

Марина Фурман
18 декабря 2025, 10:57
71
Военный эксперт предупреждает, что у России есть возможности и ресурсы для нанесения ударов по Украине.
ракетный удар
Готовит ли РФ обстрелы на Новый год - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Ключевые тезисы эксперта:

  • Путин часто пытается приурочить свои действия к символическим датам
  • Сейчас в Украине ни один из дней не может быть спокойным
  • Украинцам лучше не терять бдительность к тревогам на новогодние праздники

Российский диктатор Владимир Путин любит привязывать свои действия и действия оккупационной армии к различным символическим датам. Следовательно, возникает вопрос: к каким датам РФ может приурочить новые массовые обстрелы с большим количеством жертв и пройдут ли новогодние праздники в Украине спокойно. Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии Глареду рассказал, что пока не закончилась война, в Украине ни один из дней не может быть спокойным.

"Состояние дел на фронте это подтверждает", - отмечает Романенко.

видео дня

Он напоминает, что Путин, как старый КГБист, воспитанный на советских подходах, часто пытается приурочить какие-то свои действия к символическим датам.

"Так, например, Путин использовал как повод для обстрела День Вооруженных сил Украины. Поэтому для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит", - сказал военный эксперт.

При этом он подчеркнул, что у России есть возможности и ресурсы для нанесения ударов по Украине. Поэтому лучше не терять бдительность даже на новогодние праздники и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт

Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, считает военный аналитик Олег Жданов.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Позже Главред написал, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас в нескольких областных центрах известно о разрушениях и пострадавших. В результате атаки РФ зафиксировано также обесточивание.

Между тем мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. За прошедшие сутки было выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

война в Украине новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

