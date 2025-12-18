Укр
Читать на украинском
Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

Анна Косик
18 декабря 2025, 10:29
На одном из ключевых направлений оккупанты несут большие потери в результате штурмовых действий Сил обороны.
штурм на лиманском направлении
Результаты успешных штурмовых действий на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

  • На Лиманском направлении украинские военные проводят штурмовые действия
  • Во время штурмов удалось уничтожить полк оккупантов
  • Много россиян захватили в плен

Третий корпус совместно с Главным управлением разведки МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе.

Как сообщили в Третьем армейском корпусе, за время сотрудничества с разведчиками военным удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Какова цель совместных штурмовых действий на Лиманском направлении

Военные отметили, что их действия прежде всего лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на определенном направлении.

"Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество", - заявил командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий.

Что известно об активизации врага на подступах к Лиману

Главред писал, что по данным военных, оккупационная армия в первой половине декабря усилила свою активность в окрестностях города Лиман. Украинские военные ежедневно отбивают там десятки вражеских штурмов. Несмотря на такое давление, противник не достиг своей цели.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

"За последний месяц противник совершил более десятка попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города - все ликвидированы или взяты в плен", - заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Ранее также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных Сил РФ платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Накануне стало известно, что оккупанты на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Андрей Билецкий ГУР Лиман Фронт
