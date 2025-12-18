Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

Что сообщили военные:
- На Лиманском направлении украинские военные проводят штурмовые действия
- Во время штурмов удалось уничтожить полк оккупантов
- Много россиян захватили в плен
Третий корпус совместно с Главным управлением разведки МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе.
Как сообщили в Третьем армейском корпусе, за время сотрудничества с разведчиками военным удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.
Какова цель совместных штурмовых действий на Лиманском направлении
Военные отметили, что их действия прежде всего лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на определенном направлении.
"Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь - подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество", - заявил командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий.
Что известно об активизации врага на подступах к Лиману
Главред писал, что по данным военных, оккупационная армия в первой половине декабря усилила свою активность в окрестностях города Лиман. Украинские военные ежедневно отбивают там десятки вражеских штурмов. Несмотря на такое давление, противник не достиг своей цели.
"За последний месяц противник совершил более десятка попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города - все ликвидированы или взяты в плен", - заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.
Ранее также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных Сил РФ платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.
Накануне стало известно, что оккупанты на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.
Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
