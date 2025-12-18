Укр
"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США

Юрий Берендий
18 декабря 2025, 04:42
Беларусь остается ключевым военным плацдармом России, что представляет прямую угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, подчеркнул политик.
'Беларусь - плацдарм': политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США
Отмена санкций с режима Лукашенко может стать отправной точкой для нового наступления из Беларуси российских войск / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Ослабление давления на Лукашенко принесет войну в Европу
  • Беларусь - плацдарм для российских войск
  • Европа должна проявлять большую субъектность

Постепенное снятие санкций с режима самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко может стать фактором переноса войны и потенциальных боевых действий дальше в страны Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал оппозиционный политик, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Он предостерег, что отсутствие дальнейшего ужесточения санкций против режима Лукашенко будет иметь крайне негативные последствия.

"Я постоянно подчеркиваю: санкции нужны для того, чтобы освободить людей. Принцип прост: жесткие санкции - всех политзаключенных выпускают, санкции снимаются", - указал он.

Он отметил, что, несмотря на заявления со стороны Литвы и Польши, на практике остается немало лазеек, которыми пользуются эти государства. Среди соседей Беларуси Россия, безусловно, занимает первое место, однако товарооборот Литвы и Польши с Минском также растет и остается на значительном уровне. Торговля продолжается, экономические связи сохраняются, в том числе с применением обходных и мошеннических схем - таких как переклеивание ярлыков и подобные практики.

"Это выглядит цинично, но если так будет продолжаться, война придет в Европу", - подчеркнул он.

По его словам, если и в дальнейшем будет допускаться торговля белорусской древесиной или польскими яблоками в обход санкций, война может прийти непосредственно в Европу - в частности в Польшу и страны Балтии. Поэтому одних деклараций недостаточно, нужны конкретные шаги. Разница между ситуациями, когда за заявлениями следуют реальные действия, и когда они остаются пустыми словами, очевидна.

Санников также отметил, что если Европа не осознает попытки администрации Дональда Трампа, пусть даже ограниченные, ослабить санкционное давление на Лукашенко - что менее ощутимо в экономическом измерении, но чрезвычайно важно с политической точки зрения - и не разработает собственных контрмер, направленных не только на давление на режим, но и на защиту людей и освобождение политических заключенных, развитие событий может стать крайне опасным.

"Нужно понять, что Лукашенко - это фактор войны. Как бы он не притворялся миротворцем, он остается серьезным военным фактором. Это военный плацдарм против Украины, а в перспективе - против Польши, стран Балтии и дальше. Географически и с точки зрения военной инфраструктуры этот плацдарм крайне выгоден для России. Если он будет полностью задействован, это станет войной уже против Европы. Поэтому сегодня необходимо четко это осознавать", - указал он.

Смотрите видео интервью Андрея Санникова Главреду о снятии санкций с режима Лукашенко:

Политик заявил, что не приемлет снисходительного и размытого подхода вроде "этим занимается Трамп, следовательно, нам не следует вмешиваться", ведь такая позиция неприемлема. Речь идет о безопасности Европы, тогда как нынешний курс США далеко не всегда ориентирован на поддержку и укрепление союзников. По его словам, Соединенные Штаты ведут торговые противостояния не с Китаем или Россией, а именно с партнерами - в частности Канадой и другими странами. Такая непредсказуемость, по его мнению, наносит вред Европе, поэтому европейские государства должны защищать собственные интересы, а не подстраиваться под американскую политику.

Для чего США проводят переговоры с Лукашенко - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, недавняя встреча представителя США с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко может выглядеть как попытка Вашингтона ослабить влияние России на Минск, однако на практике реализовать такой сценарий сейчас невозможно. Об этом заявил руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов.

Он отметил, что после событий 2020 года Беларусь в стратегическом, политическом и экономическом измерениях фактически превратилась в инструмент российских гибридных действий на Западе.

В то же время для самого Лукашенко такие контакты могут иметь определенное значение и создавать ограниченное пространство для маневра. Однако в условиях глубокой и всеобъемлющей зависимости Беларуси от России рассчитывать на резкое изменение внешнеполитического курса Минска не стоит.

Переговоры США и Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 сентября 52 бывших политических заключенных в Беларуси беспрепятственно выехали в Литву, пересекая литовскую границу. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. На такой шаг белорусский диктатор пошел в обмен на отмену части санкций со стороны США.

В то же время оппозиционный деятель и руководитель гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников предостерег, что любое уменьшение давления на режим Александра Лукашенко может создать серьезные риски для Украины, поскольку Беларусь и в дальнейшем участвует в войне России против Украины.

Также стало известно, что Соединенные Штаты приняли решение отменить санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа". Часть экспертов выражает обеспокоенность, что этот шаг может способствовать обходу санкций Россией, однако, по словам руководителя Центра политического анализа и прогноза, доктора политических наук Павла Усова, такая логика выглядит сомнительной. Он отметил, что в случае реального намерения помочь России обойти ограничения Вашингтону было бы значительно проще напрямую снять санкции с российских компаний.

О персоне: Андрей Санников

Андрей Олегович Санников (бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) - белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси Андрей Санников санкции против Лукашенко
