США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

Анна Косик
14 сентября 2025, 05:34
252
Эксперт объяснил, связаны ли политические шаги Вашингтона и Минска с Россией.
Трамп, Путин, санкции
Имеет ли скрытую цель снятие санкций с "Белавиа" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Что сказал Усов:

  • США не логично использовать Беларусь для помощи России в санкционном вопросе
  • Штаты жестко реагируют на помощь России обходить санкции

США приняли решение снять санкции с белорусской компании "Белавиа". Некоторые опасаются, что таким образом Штаты могут помочь стране-агрессору России обходить санкции.

Однако это не выглядит логичным. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов.

видео дня

Логики в "нечестной игре" США нет

Если бы Вашингтон действительно использовал такой ход для обхода санкций против России, то возникает вопрос, не проще ли США просто отменить санкции против российских предприятий напрямую.

"Если информация о том, что через "Белавиа" поступают какие-то детали Boeing для обслуживания российских самолетов, выйдет наружу, придется реагировать и снова вводить санкции против "Белавиа". Где логика?", - отметил Усов.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

США проводят жесткую политику в отношении стран, которые помогают РФ обходить санкции

Эксперт также отметил, что обход санкций таким образом был бы не разумным, ведь Трамп чуть ли не расстилается перед Путиным и чуть ли не готов продать часть Украины, чтобы заключить какой-то мир.

В то же время политика США в отношении Казахстана или Грузии довольно жесткая, ведь через эти страны Россия пыталась и продолжает пытаться обходить санкции, включая финансовую и банковскую сферу.

Смотрите видео о "потеплении" между США и Беларусью:

Санкции США против России и ее партнеров - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Вашингтон открыт для сотрудничества с европейскими странами с целью введения дополнительных санкций в отношении стран, которые покупают российскую нефть.

Ранее также сообщалось, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

Накануне также стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов о готовности перейти ко второй волне санкций против России из-за войны в Украине.

Другие новости:

О персоне: Павел Усов

Павел Усов - белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже учился в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию.

Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы относительно политической ситуации в регионе.

Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем.

Его специализация - авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

новости США Белавиа санкции США Павел Усов
14:56

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

14:53

Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

14:46

Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья

14:35

Где различия между двумя футболистами: только самые внимательные найдут три детали

14:27

"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодамВидео

14:24

Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную поруВидео

13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачемВидео

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

