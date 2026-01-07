Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

Кратко:
- В Украине стремительно дорожает сало
- За год цены выросли уже на 29%
- Подорожание продолжается с июля 2024 года
Цены на сало в Украине неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость растет непрерывно с июля 2024 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Отмечается, что в ноябре средняя потребительская цена сала выросла до 214,12 гривни за килограмм, что на 3,5% больше, чем в октябре.
В то же время, рост цены по отношению к октябрю прошлого года составил 29%, тогда сало стоило 165,85 гривни за килограмм.
По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с июля 2024 года, тогда цена составляла около 160 гривен за килограмм.
Стоит добавить, что в начале января средняя цена на домашнее сало в магазинах, по данным Минфина, составляет 272 гривни за килограмм. Однако соленое сало продают по 221,29 гривни за килограмм.
Цены на мясо в январе
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен.
Он подчеркнул, что цены на говядину в Украине уже достаточно высоки и дальнейшее подорожание может привести к падению спроса.
В то же время, по его прогнозу, в январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.
Как сообщал Главред, после рождественско-новогодних праздников цены на продукты в Украине обычно снижаются. Однако лук разных сортов такой тенденции, по состоянию на сейчас, не демонстрирует. Так, средние цены на белый, репчатый и синий лук значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года.
Совладелица рыбного хозяйства Анна Сунько говорила, что украинскому потребительскому рынку стоит готовиться к планомерному подорожанию рыбы. На это повлияют климатические, производственные и экономические факторы.
Кроме того, утренний кофе становится все более дорогим удовольствием для украинцев. В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в стране достигла 41 грн.
