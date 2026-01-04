Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

Эксперт сказал, подешевеет ли европейская валюта в 2026 году.

https://glavred.info/ukraine/skolko-mozhet-stoit-evro-v-2026-godu-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-10729322.html Ссылка скопирована

Сколько будет стоить евро в 2026 году - прогноз банкира / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Сколько будет стоить евро в 2026 году

Подешевеет ли европейская валюта

В 2025 году курс евро в Украине ощутимо колебался. Следовательно, в конце декабря был достигнут исторический максимум - 49,85 грн/евро. Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE рассказал, что будет с европейской валютой в 2026 году.

По его словам, в Украине курс валюты в основном зависит от соотношения доллара и евро, а не от решений Нацбанка. В декабре он составлял 1,18 долл./евро, а в начале прошлого года почти равнялся 1,02 долл./евро.

видео дня

Укрепление евро на 13,5% за 12 месяцев вызвало рекордный рост официального курса в Украине.

Плотников считает, что если давление на доллар в 2026 году сохранится, евро будет продолжать расти.

"Сейчас происходят нетипичные процессы в отношениях ЕС и США. Из-за сильного удорожания евро к доллару украинцы имеют курс на уровне 50 грн в обменниках. Думаю, в течение первого квартала 26-го года такая тенденция будет сохраняться", - сказал экономист.

Будет ли доллар по 50 гривен - прогноз на 2026 год

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая то, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, на понедельник, 5 января, Национальный банк Украины изменил официальный курс основных иностранных валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали.

Также в январе 2026 года резких скачков курса доллара не ожидается, поскольку Нацбанк будет контролировать ситуацию. Эксперты прогнозируют колебания в пределах 42,2-42,8 грн за доллар.

Кроме этого, в госбюджете на 2026 год заложен курс 45,7 грн. Эксперты Dragon Capital ожидают умеренное ослабление гривны до 44 грн до конца года.

Читайте также:

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред