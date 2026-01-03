Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

В "Дії" рассказали, как стать участником программы.

Кратко:

Некоторые украинцы могут получить 1 500 гривен от государства

Средства можно потратить на спорт и восстановление

Для получения помощи нужно подать заявку до 20 января

В Украине ветераны и ветеранки имеют право получать от государства 1 500 гривен ежеквартально. Об этом сообщили в "Дії".

Отмечается, что деньги можно использовать на:

тренажерные залы;

бассейны;

спортивные секции;

другие активности.

"Перечень заведений большой, главное, чтобы они работали официально и по кодам MCC 7941 или MCC 7997", - говорится в сообщении.

Чтобы получить денежную помощь нужно подать заявку до 20 января. Кроме того, чтобы стать участником программы, нужно иметь:

верифицированный РНОКПП;

статус УБД и/или лица с инвалидностью вследствие войны;

Дія.Карту в банке-участнике программы.

Как подать заявку на выплату 1 500 гривен

Для того, чтобы подать заявку, нужно зайти в "Дію", выбрать "Сервисы", а затем - "Ветеранский спорт".

После этого следует выбрать Дія.Карту для зачисления средств. Последний шаг - подтвердить и отправить заявку.

Новые выплаты в Украине

Первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец заявила, что украинцы уже могут оформить детскую выплату в размере 50 тысяч гривен.

Она подчеркнула, что с 1 января текущего года, вступил в силу закон, предусматривающий получение единовременного пособия при рождении ребенка в увеличенном размере.

Денежная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, украинцам начали поступать выплаты в размере 6 500 гривен. Средства получают уязвимые категории граждан, которые нуждаются в наибольшей поддержке.

Также известно, что с 1 декабря в Украине стартовал первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Правительство приняло постановление, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составляет 12 971 гривен.

Об источнике: Дія Дія (сокращение от "Государство и я", англ. Diia) - это государственное мобильное приложение, веб-портал и одновременно бренд цифрового государства в Украине. Оно было создано Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) по инициативе и приказу президента Владимира Зеленского. По состоянию на 2024 год приложением пользовалось более 21 миллиона украинцев.

