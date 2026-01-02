В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

В Минсоцполитики рассказали, что нужно для офомления выплаты от государства.

Новый закон о "детских" выплатах вступил в действие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказала Шемелинец:

Украинки уже могут оформить разовую помощь при рождении ребенка

Выплату в размере 50 тысяч гривен предоставят только тем, кто оформит соответствующее заявление

Украинцы уже могут оформить детскую выплату в размере 50 тысяч гривен. Об этом в эфире телемарафона заявила первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец.

По ее словам, еще вчера, 1 января текущего года, вступил в силу закон, предусматривающий получение единовременного пособия при рождении ребенка в увеличенном размере.

Как оформить помощь от государства

Шемелинец рассказала, что есть два варианта оформления помощи при рождении ребенка. Первый - это подача заявления в Пенсионный фонд Украины. Также можно подать заявку через сервис "єМалятко" на портале "Дія".

"Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если помощь хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд", - подчеркнула чиновница.

Какие выплаты на детей кроме единовременного пособия при рождении будут в 2026 году

Главред писал, что новым законом предусмотрено, что незастрахованным лицам будут выплачивать 7 000 гривен помощи в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц. Будет продолжать действовать и программа "Пакунок малюка".

Также 7 000 гривен украинцы будут получать как пособие по уходу за ребенком до 1 года (будет выплачиваться также детям, рожденным в 2025 году, которым еще не исполнился год).

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в декабре 2025 года украинцам поступили выплаты в размере 6 500 гривен. Эти средства зимой прошлого года получали уязвимые категории граждан.

Ранее в Сети появилась информация о том, что правительство якобы сворачивает программу "Национальный кэшбек" из-за отсутствия финансирования. Министерство экономики заявило же, что Нацкешбек продолжает работу в штатном режиме в 2026 году.

Накануне стало известно, что украинцы подали около 10 миллионов заявок на получение "Зимней поддержки". Использовать эти средства можно будет до конца июня текущего года.

О персоне: Людмила Шемелинец Людмила Шемелинец - первый заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины, до этого занимала должность заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

