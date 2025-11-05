Выплаты за рождение ребенка значительно повысят: Рада приняла законопроект

Известно, какие размеры дородовой и послеродовой помощи предусмотрены.

Коротко:

Верховная Рада приняла законопроект №13532

Он предусматривает увеличение единовременного пособия при рождении ребенка

Повышенные выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года

В среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

Известно, что целью законодательной инициативы является поддержка семей в дородовой, послеродовой и ранний периоды ухода за ребенком, а также стимулирование рождаемости и сочетание отцовства с профессиональной занятостью.

Согласно принятому законопроекту №13532, повышенные выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Законопроектом также установлены размеры дородовой и послеродовой помощи на 2026 год:

7 000 грн - пособие по беременности и родам для незастрахованных лиц.

50 000 грн - единовременное пособие при рождении ребенка.

"Пакет малыша" - единовременная натуральная помощь или денежная компенсация на выбор родителей.

7 000 грн - помощь по уходу за ребенком до 1 года (будет выплачиваться также детям, рожденным в 2025 году, которым еще не исполнился год).

8 000 грн - программа "єЯсла" для ухода за ребенком от 2 до 3 лет в случае трудоустройства матери или другого законного представителя.

Для детей с инвалидностью предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 при определении размера помощи.

8 000 грн - программа "єСадок", денежная помощь по уходу за ребенком от 4 до 6 лет в случае отсутствия места в коммунальных детсадах (с 2028 года).

5 000 грн - единовременное пособие "пакет школьника" для учеников первых классов.

На сколько выросли выплаты

Министр обороны Украины, экс-премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что законопроект предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Он также говорил, что этот закон поможет существенно увеличить выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Такая выплата составляла менее 1000 гривен, но после принятия закона уже составляет 7000 гривен в месяц.

Выплаты - последние новости Украины

Главред ранее рассказывал, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Она должна начать действовать уже в декабре этого года. В новом пакете сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе. Украинцы смогут получить средства, которые можно будет потратить на самое необходимое - коммунальные услуги, лекарства, продукты или другие базовые потребности.

Известно, что каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен, а уязвимые категории граждан - по 6500 гривен. Это предусмотрено новой программой единовременной денежной помощи от государства.

Кроме того, в "Укрзализныце" поделились деталями относительно новой программы "УЗ-3000", согласно которой все украинцы смогут получить бесплатные 3000 километров на путешествия по железной дороге.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

