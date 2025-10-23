Укр
Читать на украинском
Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

Руслана Заклинская
23 октября 2025, 16:41
Верховная Рада приняла постановление, которым изменила правила оформления паспортов граждан Украины старого образца.
Рада изменила оформление паспортов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В паспортах-книжечках все записи будут делаться только на украинском языке
  • Отменена норма 1992 года о двуязычном оформлении паспортов
  • Паспорта-книжечки не нужно менять

В паспортах гражданин Украины старого образца все записи будут выполняться исключительно на украинском языке. Дублирования на русском в паспортах-книжечках не будет. Соответствующее постановление №13369 приняла Верховная Рада Украины 23 октября.

За принятие постановления проголосовали 265 народных депутатов. Изменения официально отменяют советскую практику дублирования информации в паспортах на двух языках.

Согласно документу, все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки теперь будут заполняться исключительно на украинском языке. До этого персональные данные дублировались на русском языке. Такое положение действовало еще с 1992 года.

Нужно ли менять паспорта старого образца

Паспорта-книжечки в Украине не оформляются с 2016 года - их заменили ID-карты. Однако в исключительных случаях, по решению суда, такой документ все еще могут выдать. Отныне даже в таких случаях записи будут только на украинском языке.

Также паспорта старого образца не нужно менять. Документы, в которых информация внесена на двух языках (украинском и русском), остаются в силе.

Как сообщал Главред, с 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления ID-паспортов, загранпаспортов и видов на жительство. Подорожание связано с повышением стоимости бланков биометрических документов Полиграфкомбинатом "Украина".

Также граждане Украины, которые пользуются паспортами-книжечками, обязаны вклеивать новую фотографию в 25 и 45 лет в течение одного месяца. Если этого не сделать, документ признают недействительным, а его использование наказывается штрафом от 17 до 51 грн, сообщили в ГМС.

Кроме этого, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт без физического военно-учетного документа. В МВД объяснили, что зарубежные подразделения ГП "Документ" будут проверять данные о воинском учете онлайн.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

