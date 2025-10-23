Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

Верховная Рада приняла постановление, которым изменила правила оформления паспортов граждан Украины старого образца.

https://glavred.info/ukraine/pasporta-v-ukraine-budut-oformlyat-po-novomu-rada-prinyala-vazhnye-izmeneniya-10708964.html Ссылка скопирована

Рада изменила оформление паспортов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Главное:

В паспортах-книжечках все записи будут делаться только на украинском языке

Отменена норма 1992 года о двуязычном оформлении паспортов

Паспорта-книжечки не нужно менять

В паспортах гражданин Украины старого образца все записи будут выполняться исключительно на украинском языке. Дублирования на русском в паспортах-книжечках не будет. Соответствующее постановление №13369 приняла Верховная Рада Украины 23 октября.

За принятие постановления проголосовали 265 народных депутатов. Изменения официально отменяют советскую практику дублирования информации в паспортах на двух языках.

видео дня

Согласно документу, все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки теперь будут заполняться исключительно на украинском языке. До этого персональные данные дублировались на русском языке. Такое положение действовало еще с 1992 года.

Нужно ли менять паспорта старого образца

Паспорта-книжечки в Украине не оформляются с 2016 года - их заменили ID-карты. Однако в исключительных случаях, по решению суда, такой документ все еще могут выдать. Отныне даже в таких случаях записи будут только на украинском языке.

Также паспорта старого образца не нужно менять. Документы, в которых информация внесена на двух языках (украинском и русском), остаются в силе.

Оформление паспортов Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, с 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления ID-паспортов, загранпаспортов и видов на жительство. Подорожание связано с повышением стоимости бланков биометрических документов Полиграфкомбинатом "Украина".

Также граждане Украины, которые пользуются паспортами-книжечками, обязаны вклеивать новую фотографию в 25 и 45 лет в течение одного месяца. Если этого не сделать, документ признают недействительным, а его использование наказывается штрафом от 17 до 51 грн, сообщили в ГМС.

Кроме этого, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт без физического военно-учетного документа. В МВД объяснили, что зарубежные подразделения ГП "Документ" будут проверять данные о воинском учете онлайн.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред