Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

Мария Николишин
27 декабря 2025, 10:56обновлено 27 декабря, 11:26
202
Зеленский отметил, что Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов.
Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине
Зеленский отреагировал на атаку РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • Основной целью российской атаки был Киев
  • Под удар попала энергетика и гражданская инфраструктура
  • Под завалами одного из домов спасатели ищут человека

До сих пор продолжается очередной российский удар по Украине. С ночи страна-агрессор запустила почти 500 дронов, из которых много Шахедов, а также 40 ракет, в частности Кинжалы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура.

видео дня

"К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что россияне не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире.

"Много было вопросов на днях. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут длинные разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения", - подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно увеличивать давление на Россию.

"Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное - воспользоваться", - считает глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, защиту жизни.

"Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают. Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с Премьер-министром Канады и с Президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной", - подытожил президент Украины.

  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Какова главная цель ударов РФ

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться.

Он подчеркнул, что тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения.

"Россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи. Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - подчеркнул эксперт.

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Известно, что Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Поэтому в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Владимир Зеленский Киевская область новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

12:23Политика
Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

10:56Украина
Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Последние новости

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

Реклама
09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

Реклама
05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

Реклама
20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

18:53

"У нас пополнение": Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять