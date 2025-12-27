Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

Зеленский отметил, что Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов.

https://glavred.info/ukraine/pochti-500-dronov-i-40-raket-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-na-fone-udara-po-ukraine-10727456.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на атаку РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Основной целью российской атаки был Киев

Под удар попала энергетика и гражданская инфраструктура

Под завалами одного из домов спасатели ищут человека

До сих пор продолжается очередной российский удар по Украине. С ночи страна-агрессор запустила почти 500 дронов, из которых много Шахедов, а также 40 ракет, в частности Кинжалы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура.

видео дня

"К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что россияне не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире.

"Много было вопросов на днях. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут длинные разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения", - подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно увеличивать давление на Россию.

"Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное - воспользоваться", - считает глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, защиту жизни.

"Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают. Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с Премьер-министром Канады и с Президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной", - подытожил президент Украины.

Какова главная цель ударов РФ

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться.

Он подчеркнул, что тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения.

"Россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи. Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - подчеркнул эксперт.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Известно, что Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Поэтому в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред