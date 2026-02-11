Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

Враг сосредоточил силы на трех направлениях и пытается обойти украинскую оборону.

Запорожское направление остается приоритетом для врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

О главном:

Враг пытается зайти в тыл и осуществить фланговые маневры

ВСУ наносят удары по пехотным группам и позициям БПЛА "Рубикон"

Цель – не дать оккупантам реализовать наступательные планы

Российские войска пытаются продвигаться в районе Гуляйполя и Тернуватого, пытаясь обойти оборонительные сооружения вблизи Орехова. Ситуация остается сложной на трех направлениях, однако украинские силы ведут активную оборону.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что Запорожское направление является приоритетным для оккупантов из-за концентрации их сил.

"Враг концентрирует усилия на трех направлениях – Степногорск, Орехов и Александровка, ситуация стабильно сложная, но несмотря на планы оккупантов, особенно на Ореховском направлении, линия обороны остается стабильной. Что касается возможностей проникновения в тыл или флангового маневра – эти планы понятны и известны. Чтобы не допустить продвижения, их действия принимаются, в том числе в рамках активной обороны, и пример населенного пункта Тернуватое это демонстрирует", – отметил Мусиенко.

По его словам, действия украинских войск направлены на уничтожение вражеских пехотных групп, которые пытаются просочиться и создать себе позиции для дальнейшего наступления.

"Именно поэтому наносятся удары – в частности, за прошедшие сутки была обнаружена позиция российских (пилотов БПЛА – ред.) "Рубикон", по ней наносились удары и не только по ней. Цель – не дать врагу реализовать эти планы", – добавил Мусиенко.

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге – мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать позиции вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на активизацию действий российских войск в этом районе. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, нынешние погодные условия частично благоприятствуют противнику. Длительные морозы до -10 градусов позволяют российским подразделениям передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — отметил Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона заблаговременно предусмотрела риски и подготовилась к возможным маневрам врага, укрепляющего оборонительную линию на критически важном направлении.

Ситуация на фронте — новости по теме

Как писал Главред ранее, Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.

Кроме того, более года оккупанты ведут ожесточенные бои на востоке Украины, пытаясь завершить захват трех стратегически важных городов – Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению экспертов, в ближайшие недели или месяцы россияне смогут достичь своей цели. Об этом пишет The New York Times.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

