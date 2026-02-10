2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Эти слова тесно связаны с украинской культурой и традициями.

Какие украинские слова не переводятся на другие языки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие украинские слова не переводятся на другие языки

Кум и кума — какое значение имеют эти украинские слова

В украинском языке есть слова, которые не имеют точных аналогов в мире. Одними из них являются "кум" и "кума". На первый взгляд они означают крестных родителей ребенка, но в украинской культуре их значение гораздо глубже.

Об этом в своем Instagram рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа.

Какие украинские слова не переводятся на другие языки

В украинской традиции кум и кума имеют значение, которое выходит далеко за пределы роли крестных родителей. Во время крещения они становятся частью духовной семьи, а сам обряд создает особую, пожизненную связь между семьями. Кумовство считается не только духовным родством, но и социальной поддержкой, ведь кумы становятся близкими людьми, на которых можно положиться в любой жизненной ситуации.

В большинстве языков мира существуют только термины "крестный отец" или "крестная мать", которые обозначают официальную роль. Но они не передают той глубины социальных и духовных отношений, которую символизирует украинское кумовство.

О персоне: Павел Мацьопа Павел Мацьопа — это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

