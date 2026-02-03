Передает тонкое психологическое состояние: что означает украинское слово 'обава'

Это слово звучит архаично или диалектно, но часто встречается в классической литературе.

"Обава" — малоупотребительное слово, означающее тихое внутреннее беспокойство

Лингвисты отмечают его уникальный эмоциональный оттенок

В произведениях Кулиша и Франко это слово передает тонкие психологические состояния персонажей

В центре внимания оказалось забытое украинское слово, которое когда-то естественно звучало в быту и литературе, а сейчас почти исчезло из живого языка. Речь идет об "обаве" - нежном, но точном определении внутреннего беспокойства, которое возвращается в фокус языковедов и читателей классики.

Лингвисты отмечают, что, несмотря на архаичный оттенок, это слово передает психологическое состояние, которое современные синонимы не всегда способны воспроизвести, пишет Oboz.ua.

"Обава" — это не страх и не паника, а тихое, сдержанное волнение, когда человек испытывает неуверенность или предчувствие чего-то нежелательного. Именно поэтому оно так часто появляется в произведениях XIX—начала XX века, где авторы внимательно фиксировали тончайшие струны человеческой души.

В классической литературе "обава" звучит особенно выразительно. Пантелеймон Кулиш использует его для передачи деликатного эмоционального жеста: Мар'янка спершу потупила очі із обави, щоб Олексій не зап'явсь посеред речі; тепер же споглянула на його веселенька.

А у Ивана Франко слово приобретает почти символическое значение, растворяясь в свете чувств: З цілою силою він обняв сю чародійку-дівчину і серед поцілуїв та пестощів щезли всі сумніви, всі питання, всі обави, мов мряка на сонці.

Лингвисты предполагают, что интерес к таким словам может возрасти - ведь украинцы все чаще обращаются к классике и диалектам в поисках более точных и эмоционально насыщенных выражений. "Обава" - именно из тех языковых жемчужин, которые способны вернуть языку утраченный оттенок нежности и внутренней правды.

