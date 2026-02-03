Укр
Атлантический циклон надвигается на Житомирскую область: как изменится погода в регионе

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 10:38
47
Погода изменится с 4 февраля, когда в область поступит более теплый воздух с юга и появятся снегопады.
Атлантический циклон надвигается на Житомирскую область: как изменится погода в регионе
Погода Житомир / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Главное из новоси:

  • 3 февраля Житомирскую область накроет мороз до -28°
  • С 4 февраля холод постепенно отступит, но вернутся снегопады и усилится ветер
  • К 6 февраля температура поднимется около нуля градусов

В Житомирской области февраль начинается под властью настоящего арктического холода. По словам начальницы отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, 3 февраля область еще будет оставаться в зоне влияния мощного антициклона, принесшего с северо-востока ультраполярный воздух.

видео дня

Именно он вызвал резкое и нетипичное для начала месяца похолодание: ночью столбики термометров местами опустятся до -28°, а днем температура не поднимется выше -10...-15°, пишет Суспільне Житомир.

Во вторник погода будет ясной и сухой, однако мороз будет ощущаться особенно остро. В Житомире прогнозируют переменную облачность, ветер слабый, а ночные значения будут колебаться в пределах -24...-26°. На дорогах области возможна гололедица, местами - слабый туман.

Впрочем, уже с 4 февраля синоптическая ситуация начнет меняться. К Украине будет приближаться атлантический циклон с более теплыми воздушными массами, которые постепенно будут вытеснять арктический холод. Вместе с потеплением вернутся и осадки: сначала небольшой снег днем, а с 5 февраля - умеренные и местами значительные снегопады. Температура ночью повысится до -19...-24°, а днем - до -7...-12°.

Наиболее заметное потепление ожидается 6 февраля. Синоптики прогнозируют умеренный снег, ночные температуры в пределах -3...-8°, а днем возможны значения, близкие к нулю - от 0 до -5°. После нескольких дней экстремальных морозов это станет первым шагом к более мягкой зимней погоде.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 февраля в Украине сохранятся сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 22-28 градусов мороза. На юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса. Днем также будет мороз.

Также 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

11:43Украина
РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

10:54Фронт
РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

10:21Украина
