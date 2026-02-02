Морозы начнут отступать: названа дата потепления

Погода в Чернигове 3 февраля будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 3 февраля

Когда температура воздуха опустится до -28 градусов

В каких регионах будет снег

Погода в Украине 3 февраля будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 февраля в Украине сохранятся сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 22-28 градусов мороза. На юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса. Днем также будет мороз. В большинстве областей будет -14...-20 градусов. На юге будет теплее - 4-11 градусов мороза, а на Закарпатье ожидается температура воздуха около нуля.

В целом погода будет сухой, ведь на нее будет влиять антициклон. На дорогах будет гололедица. Такая погода продержится до 5 февраля, а затем будет ослабление морозов. Температура воздуха повысится существенно, но также появятся осадки и будет сильный ветер. В то же время после потепления будет новая волна похолодания.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: ventusky

Погода 3 февраля

В Украине 3 февраля будет малооблачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег в Карпатах и на Закарпатье. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 22-27° мороза, днем 10-15° мороза; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 14-19° мороза, днем 6-11° мороза; в Крыму ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза; на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -26

По данным meteoprog, 3 февраля в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -26...-14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода 3 февраля в Киеве

В Киеве 3 февраля будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 22-27° мороза, днем 10-15°; в Киеве ночью 22-24° мороза, днем 13-15° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

