Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

- Аккумулятор после "прикуривания" нужно полностью зарядить, иначе проблема вернется
- Заряжать можно прямо на автомобиле, соблюдая базовые правила безопасности
- Если зарядка не берет батарею - стоит ехать на диагностику
Автомобильные аккумуляторы обладают удивительным талантом портить настроение в самый неподходящий момент. Особенно часто они "умирают" после длительного простоя — энергия в системе циркулирует постоянно, поэтому даже несколько недель без движения могут обернуться пустым щелчком вместо запуска двигателя.
Американское издание Car and Driver опубликовало подробный гайд для водителей, которые столкнулись с разряженным аккумулятором и хотят правильно восстановить его заряд в домашних условиях. Материал пригодится тем, кто не планирует активно пользоваться авто в ближайшее время - например, перед зимним хранением или долгим отпуском без машины.
Временные решения: что делать, если батарея уже "села"
Если аккумулятор не подает признаков жизни, есть два быстрых способа вернуть автомобиль в движение:
- использовать портативное пусковое устройство;
- "прикурить" от другого автомобиля.
Но запуск двигателя - только первый шаг. Без полноценной зарядки аккумулятор снова может подвести в ближайшие дни.
Когда стоит насторожиться
Если зарядное устройство не берет аккумулятор или процесс постоянно прерывается, это может свидетельствовать о более глубокой неисправности. В таком случае специалисты советуют временно запустить авто "прикуриванием" и как можно быстрее обратиться в сервис для диагностики.
Как правильно зарядить аккумулятор, не снимая его с авто: пошаговая инструкция
Для работы понадобятся:
- зарядное устройство;
- удлинитель (при необходимости);
- отвертка для снятия крышки клемм (если они закрыты).
Шаг 1. Найдите аккумулятор и определите клеммы
В большинстве автомобилей батарея расположена под капотом, но иногда — в багажнике. Плюсовая клемма обозначена "+", минусовая — "−". Если клеммы закрыты пластиковыми колпачками, их нужно отодвинуть.
Шаг 2. Убедитесь, что зарядное устройство выключено
Перед подключением адаптера важно, чтобы он не был в сети. "Умные" зарядные устройства позволяют заряжать аккумулятор без снятия клемм. Старые модели - нет: в таком случае стоит снять минусовую клемму, чтобы избежать риска короткого замыкания.
Шаг 3. Подключите зарядное устройство к аккумулятору
- красный зажим — к плюсу;
- черный — к минусу.
Убедитесь, что контакт плотный, а само устройство стоит на безопасном расстоянии.
Шаг 4. Включите зарядное устройство
Некоторые модели сами определяют тип батареи, другие требуют ручной настройки. Выберите силу тока:
- 2–6 ампер — стандартный диапазон для бытовых зарядок.
Чем меньше ток, тем медленнее, но безопаснее для ресурса батареи.
Полная зарядка может длиться несколько часов или даже дольше — в зависимости от состояния аккумулятора.
Шаг 5. Выключите оборудование после завершения зарядки
Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем снимите зажимы - начиная с черного.
Вывод
Правильная зарядка аккумулятора - это не сложно, но требует внимательности. Соблюдение базовых правил поможет избежать повторных проблем и продлить жизнь батареи. А если зарядка не дает результата - это сигнал, что пора обратиться к специалистам.
Об источнике: Car and Driver
Car and Driver — печатный и цифровой журнал, который освещает последние автомобильные новинки, пропагандирует автомобильную культуру и помогает в выборе и покупке автомобиля, а также дает советы по его обслуживанию.
