Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

Дарья Пшеничник
2 февраля 2026, 20:03обновлено 2 февраля, 20:36
47
Если зарядное устройство не способно восстановить заряд аккумулятора, это может указывать на более серьезные неисправности.
аккумулятор автомобиля
Как и сколько нужно заряжать аккумулятор, если авто долго не ездит / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Аккумулятор после "прикуривания" нужно полностью зарядить, иначе проблема вернется
  • Заряжать можно прямо на автомобиле, соблюдая базовые правила безопасности
  • Если зарядка не берет батарею - стоит ехать на диагностику

Автомобильные аккумуляторы обладают удивительным талантом портить настроение в самый неподходящий момент. Особенно часто они "умирают" после длительного простоя — энергия в системе циркулирует постоянно, поэтому даже несколько недель без движения могут обернуться пустым щелчком вместо запуска двигателя.

Американское издание Car and Driver опубликовало подробный гайд для водителей, которые столкнулись с разряженным аккумулятором и хотят правильно восстановить его заряд в домашних условиях. Материал пригодится тем, кто не планирует активно пользоваться авто в ближайшее время - например, перед зимним хранением или долгим отпуском без машины.

Временные решения: что делать, если батарея уже "села"

Если аккумулятор не подает признаков жизни, есть два быстрых способа вернуть автомобиль в движение:

  • использовать портативное пусковое устройство;
  • "прикурить" от другого автомобиля.

Но запуск двигателя - только первый шаг. Без полноценной зарядки аккумулятор снова может подвести в ближайшие дни.

Когда стоит насторожиться

Если зарядное устройство не берет аккумулятор или процесс постоянно прерывается, это может свидетельствовать о более глубокой неисправности. В таком случае специалисты советуют временно запустить авто "прикуриванием" и как можно быстрее обратиться в сервис для диагностики.

Как правильно зарядить аккумулятор, не снимая его с авто: пошаговая инструкция

Для работы понадобятся:

  • зарядное устройство;
  • удлинитель (при необходимости);
  • отвертка для снятия крышки клемм (если они закрыты).

Шаг 1. Найдите аккумулятор и определите клеммы

В большинстве автомобилей батарея расположена под капотом, но иногда — в багажнике. Плюсовая клемма обозначена "+", минусовая — "−". Если клеммы закрыты пластиковыми колпачками, их нужно отодвинуть.

Шаг 2. Убедитесь, что зарядное устройство выключено

Перед подключением адаптера важно, чтобы он не был в сети. "Умные" зарядные устройства позволяют заряжать аккумулятор без снятия клемм. Старые модели - нет: в таком случае стоит снять минусовую клемму, чтобы избежать риска короткого замыкания.

Шаг 3. Подключите зарядное устройство к аккумулятору

  • красный зажим — к плюсу;
  • черный — к минусу.

Убедитесь, что контакт плотный, а само устройство стоит на безопасном расстоянии.

Шаг 4. Включите зарядное устройство

Некоторые модели сами определяют тип батареи, другие требуют ручной настройки. Выберите силу тока:

  • 2–6 ампер — стандартный диапазон для бытовых зарядок.

Чем меньше ток, тем медленнее, но безопаснее для ресурса батареи.

Полная зарядка может длиться несколько часов или даже дольше — в зависимости от состояния аккумулятора.

Шаг 5. Выключите оборудование после завершения зарядки

Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем снимите зажимы - начиная с черного.

Вывод

Правильная зарядка аккумулятора - это не сложно, но требует внимательности. Соблюдение базовых правил поможет избежать повторных проблем и продлить жизнь батареи. А если зарядка не дает результата - это сигнал, что пора обратиться к специалистам.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Car and Driver

Car and Driver — печатный и цифровой журнал, который освещает последние автомобильные новинки, пропагандирует автомобильную культуру и помогает в выборе и покупке автомобиля, а также дает советы по его обслуживанию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:39Мир
"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагам

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагам

19:07Мир
Морозы начнут отступать: названа дата потепления

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

19:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Последние новости

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

Реклама
19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

Реклама
17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

Реклама
14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

13:58

"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему СкрябинуВидео

13:57

"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

13:21

Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

13:15

Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

12:54

Переговоры Зеленского и Путина возможны: в Кремле назвали ультимативное условие

12:46

Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

12:46

"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

12:35

Стильно, бюджетно и уникально: какие вещи нужно всегда покупать в секонд-хэнде

12:34

Начались массовые отключения света: где введены ограничения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять