Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

Если зарядное устройство не способно восстановить заряд аккумулятора, это может указывать на более серьезные неисправности.

https://glavred.info/auto/esli-avto-dolgo-prostaivaet-eksperty-rasskazali-kak-pravilno-zaryazhat-akkumulyator-10737437.html Ссылка скопирована

Как и сколько нужно заряжать аккумулятор, если авто долго не ездит / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня

Аккумулятор после "прикуривания" нужно полностью зарядить, иначе проблема вернется

Заряжать можно прямо на автомобиле, соблюдая базовые правила безопасности

Если зарядка не берет батарею - стоит ехать на диагностику

Автомобильные аккумуляторы обладают удивительным талантом портить настроение в самый неподходящий момент. Особенно часто они "умирают" после длительного простоя — энергия в системе циркулирует постоянно, поэтому даже несколько недель без движения могут обернуться пустым щелчком вместо запуска двигателя.

Американское издание Car and Driver опубликовало подробный гайд для водителей, которые столкнулись с разряженным аккумулятором и хотят правильно восстановить его заряд в домашних условиях. Материал пригодится тем, кто не планирует активно пользоваться авто в ближайшее время - например, перед зимним хранением или долгим отпуском без машины.

Временные решения: что делать, если батарея уже "села"

Если аккумулятор не подает признаков жизни, есть два быстрых способа вернуть автомобиль в движение:

использовать портативное пусковое устройство;

"прикурить" от другого автомобиля.

Но запуск двигателя - только первый шаг. Без полноценной зарядки аккумулятор снова может подвести в ближайшие дни.

Когда стоит насторожиться

Если зарядное устройство не берет аккумулятор или процесс постоянно прерывается, это может свидетельствовать о более глубокой неисправности. В таком случае специалисты советуют временно запустить авто "прикуриванием" и как можно быстрее обратиться в сервис для диагностики.

Как правильно зарядить аккумулятор, не снимая его с авто: пошаговая инструкция

Для работы понадобятся:

зарядное устройство;

удлинитель (при необходимости);

отвертка для снятия крышки клемм (если они закрыты).

Шаг 1. Найдите аккумулятор и определите клеммы

В большинстве автомобилей батарея расположена под капотом, но иногда — в багажнике. Плюсовая клемма обозначена "+", минусовая — "−". Если клеммы закрыты пластиковыми колпачками, их нужно отодвинуть.

Шаг 2. Убедитесь, что зарядное устройство выключено

Перед подключением адаптера важно, чтобы он не был в сети. "Умные" зарядные устройства позволяют заряжать аккумулятор без снятия клемм. Старые модели - нет: в таком случае стоит снять минусовую клемму, чтобы избежать риска короткого замыкания.

Шаг 3. Подключите зарядное устройство к аккумулятору

красный зажим — к плюсу;

черный — к минусу.

Убедитесь, что контакт плотный, а само устройство стоит на безопасном расстоянии.

Шаг 4. Включите зарядное устройство

Некоторые модели сами определяют тип батареи, другие требуют ручной настройки. Выберите силу тока:

2–6 ампер — стандартный диапазон для бытовых зарядок.

Чем меньше ток, тем медленнее, но безопаснее для ресурса батареи.

Полная зарядка может длиться несколько часов или даже дольше — в зависимости от состояния аккумулятора.

Шаг 5. Выключите оборудование после завершения зарядки

Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем снимите зажимы - начиная с черного.

Вывод

Правильная зарядка аккумулятора - это не сложно, но требует внимательности. Соблюдение базовых правил поможет избежать повторных проблем и продлить жизнь батареи. А если зарядка не дает результата - это сигнал, что пора обратиться к специалистам.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Car and Driver Car and Driver — печатный и цифровой журнал, который освещает последние автомобильные новинки, пропагандирует автомобильную культуру и помогает в выборе и покупке автомобиля, а также дает советы по его обслуживанию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред