Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

Инне Белень и ее партнеру отказали в браке.

Инна Белень не смогла выйти замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инне Белень не удалось расписаться

Почему ей отказали в свадьбе

Победительница "Холостяка 13" Инна Белень появилась в Instagram в слезах и рассказала о срыве официальной регистрации брака. Блогерка надеялась расписаться в особенную дату.

По словам Инны, пара хотела заключить брак 2 февраля. Девушка мечтала выйти замуж за любимого в красивую дату, поэтому отправилась с ним в ЗАГС.

"02.20.2026 — зеркальная дата, символизирующая пару, баланс и настоящее партнерство. День о выборе друг друга, о „мы", стабильности и любви на длинную дистанцию. Не просто красивая цифра, а дата, которая имеет все, что нужно для брака", — поделилась она.

Инна Белень жених / фото: instagram.com, Инна Белень

Ранее Белень рассказывала, что сталкивалась со сложностями из-за предыдущего брака, который заключила в другой стране. Помня об этом, девушка взяла с собой документы, чтобы подтвердить развод с первым мужем. Однако такая честность сыграла против пары — им отказали в регистрации, поскольку не смогли подтвердить информацию о ее семейном положении.

"Я хотела именно такую дату. По понедельникам не работают органы регистрации. Ваня договорился, и мы поехали 200 км в сторону Полтавы. Напомню, до этого у нас уже было два отказа из-за отсутствия апостиля. Приехали в Натальино, дали документы, а нам такие „Ой, был брак за границей, это надо вбивать в базу, у меня доступа нет, а сегодня же выходной, нигде оно не пройдет, поэтому не сегодня. Но попробуйте еще в Карловке". Мы поехали, а там в ЦНАПе вообще не расписывают. Отправили в ЗАГС. А там сегодня выдают справки о смерти", — рассказала блогерка.

Инна Белень Холостяк / фото: instagram.com, Инна Белень

Неудача настолько расстроила беременную победительницу "Холостяка", что довела ее до слез. Однако, несмотря на то, что паре не удалось расписаться, Инна убедилась — рядом с ней человек, с которым она без страха свяжет свою жизнь.

"Я хочу официально быть семьей, и мне уже не важна дата, ведь главное — что я могу быть рядом со своим человеком", — заявила Белень.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

