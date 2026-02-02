Укр
В Украине ввели "белый список" Starlink: кому отключат терминалы

Анна Косик
2 февраля 2026, 11:45
Министр обороны объяснил, почему некоторым украинцам могут отключить спутниковые терминалы.
Starlink будет работать в Украине теперь по-новому

Что сообщил Федоров:

  • В Украине начинает действовать "белый список" для терминалов Starlink
  • Украинцы смогут зарегистрировать свои терминалы через ЦНАП
  • Для военных дополнительная верификация Starlink не требуется

Правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено из-за необходимости ограничить использование Starlink армией страны-агрессора России.

"Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях. Единственное техническое решение для противодействия — введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии с SpaceX", — пояснил министр.

Как украинцы могут зарегистрировать Starlink

Граждане, имеющие Starlink, могут зарегистрировать его в ближайшем ЦНАПе. Федоров обещает, что это будет бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Бизнесы же могут верифицировать терминалы Starlink онлайн на портале Дія.

"Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей — только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список", - добавил Федоров.

Благодаря этому "белому списку" стабильная связь для украинцев будет сохраняться, безопасность усилится, а враг будет лишен технических преимуществ. Подробная инструкция по регистрации терминалов будет в ближайшее время.

Как россияне модернизируют дроны для атак – мнение экспертов

Главред писал, что недавно ударные дроны России типа "Шахед" начали оснащать переносными зенитно-ракетными комплексами. Аналитики Defense Express объяснили, что оккупанты установили ПЗРК на дрон-камикадзе с целью противодействовать украинским самолетам и вертолетам, которые привлекают к сбитию "Шахедов".

При этом враг использовал новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Ива" и еще несколько систем. Пусковую установку россияне произвели в 2025 году.

Starlink в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что 25 января армия России впервые успешно применила дроны-камикадзе типа "Шахед" с терминалами спутникового интернета Starlink в районе Кропивницкого.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

После этого Украина обратилась к SpaceX за помощью и уже 1 февраля Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

По информации Федорова, в тот же день часть терминалов Starlink была отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

